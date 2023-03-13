Именины Дарьи в 2025 году: все дни, когда Даша празднует День ангела
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Наверное, у каждого есть хоть одна знакомая Даша
Имя Дарья, — древнее, красивое, к тому же и очень распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Дарьи в году.
Значение имени Дарья
Это имя имеет древнеперсидское происхождение и переводится как "та, что владеет добротой". Славяне также трактовали это имя как "дарованная".
Церковная форма имени, — Дария. В Украине в основном используются формы имени Дария, Одарка, Дарина (хотя последнее имя на самом деле имеет языческое происхождение). В россии популярна форма имени Дарья. Также встречаются такие формы как Даша, Дарийка, Дара, Одарина, Дарина, Дашуля.
Среди известных в Украине носительниц имени можно вспомнить таких как модель и певица Даша Астафьева, актрисы Дарья Трегубова и Дарья Петрожицкая, поэтесса Дария Могилянка, художница Дария Емец, ученая Дария Маркусь, дзюдоистка Дария Билодид.
Когда День ангела Дарьи?
Носительницы имени Дарья празднуют именины один раз в году по церковному православному календарю:
- 19 марта, — святая мученица Дария Римская.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам настоятельно не рекомендуют дарить телефоны любимым.