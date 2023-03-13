Іменини Дарії у 2025 році: усі дні, коли Даша святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одну знайому Дашу

Ім’я Дарія — стародавнє, красиве, до того ж і дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Дарії протягом року.

Значення імені Дарія

Це ім’я має давньоперське походження і перекладається як "та, що володіє добротою". Слов’яни також трактували це ім’я як "дарована".

Церковна форма імені — Дарія. В Україні переважно використовуються форми імені Дарія, Одарка, Дарина (хоча останнє ім’я насправді має язичницьке походження). В росії популярна форма імені Дар’я. Також зустрічаються такі форми як Даша, Дарійка, Дара, Одарина, Дарина, Дашуля.

Серед відомих в Україні носіїв імені можна згадати таких як модель і співачка Даша Астаф’єва, актриси Дар'я Трегубова та Дар'я Петрожицька, поетеса Дарія Могилянка, художниця Дарія Ємець, вчена Дарія Маркусь, дзюдоїстка Дарія Білодід.

Коли День ангела Дарії?

Носії імені Дар’я святкують іменини один раз на рік за церковним православним календарем:

19 березня, — свята мучениця Дарія Римська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами наполегливо не рекомендують дарувати телефони коханим.