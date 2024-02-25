Тарас Бессонный 25 февраля: что нельзя категорически делать сегодня в праздник

Православная церковь сегодня в этот день начинает готовить верующих к Великому посту

В это воскресенье, 25 февраля (10 марта по старому стилю), за новым церковным календарем православные христиане отмечают память архиепископа и святителя Тарасия Константинопольского. Этот день называется "Бессонный" из-за запрета в этот день на дневной сон.

Тарасия жил в VIII–IX веках, происходил из знатного рода и был воспитан в Константинополе, где получил хорошее образование. После вступления в должность патриарха, святитель Тарасий мудро руководил церковью в течение 22 лет. Он ушел из жизни в 806 году и был похоронен в монастыре, основанном им на Босфоре.

Тарасий при жизни выделялся своей искренней добротой. Святой был известен как заступник сирот, утешитель скорбящих и защитник обиженных, устроитель богаделен и больниц.

Перед иконой Тарасия просят о здравии, избавлении от болезней и других бедствий. Кроме того, считается, что святой оказывает помощь в случаях несправедливости.

Традиции и приметы на 25 февраля

В 2024 году с 25 февраля начинается Неделя о мытаре и фарисее, так называемая подготовка к Великому посту, которому предваряют три седмицы и четыре подготовительных недели, то есть три привычных нам недели и четыре воскресенья. Великий пост в этом году начнется 18 марта.

Если выпал снег, то перед Пасхой семь дней будет ненастье.

Если с петель сорвется входная дверь, то стоит ждать большой беды.

Грач на дереве вьет гнездо – к стабильному теплу.

Высаженные 25 февраля помидоры и капуста дадут богатый урожай.

Если вороны сильно раскричались, значит, лето будет обильным на дожди и холод.

Если 25 февраля найти сброшенную змеиную шкуру, то она защитит от любой болезни.

Наличие у Луны крутых рогов говорит о приближении похолодания.

Увидеть белого зайца — зима в ближайшее время не отступит.

Что нельзя делать 25 февраля

Днем спать — лихорадку можно наспать.

По замерзшим водоемам ходить и ездить по ним на лошадях — начнет крутить кости, трясти тело и ломить ноги.

Выбрасывать из дома старые вещи — вместе с ними уйдет из дома и все хорошее, что было.

Пугать икающего человека, чтобы остановить икоту, — он может после этого начать заикаться.

Смотреть в дом с улицы через окно — в дом проникнут болезни.

У кого именины 25 февраля

В этот день именины празднуют Тарас, Евгений, Александр, Николай, Федор, Антон и Мария.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

До конца года остается 309 дней. В Украине сегодня празднуют День инженерно-авиационной службы авиации ВС, установленный в 2010 году. Этот профессиональный праздник призван поддерживать престиж инженерно-авиационной профессии и мотивировать военнослужащих на исполнение своих обязанностей.

Служба инженерно-авиационного обеспечения ВСУ неотъемлемо включена в структуру авиационных сил, обеспечивая разработку, организацию и поддержку в исправном состоянии самолетов, вертолетов, планеров, авиационных двигателей, вооружения и другого оборудования во время учебных мероприятий и боевых операций.

Также 25 февраля в мире отмечают такие праздники, как День рождения револьвера, День арахиса в шоколаде, День открытия спирта, День составления географических карт несуществующих земель, День супа "Клэм-чаудер" (супа из морепродуктов).

Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Масленица. Этот народный праздник изначально имевший языческие корни.