Тарас Безсонний 25 лютого: що не можна категорично робити сьогодні у свято

Православна церква сьогодні в цей день починає готувати вірян до Великого посту

Цієї неділі, 25 лютого (10 березня за старим стилем), за новим церковним календарем православні християни відзначають пам’ять архієпископа та святителя Тарасія Константинопольського. Цей день називається "Безсонний" через заборону цього дня на денний сон.

Тарасій жив у VIII–IX століттях, походив зі знатного роду та був вихований у Константинополі, де здобув гарну освіту. Після вступу на посаду патріарха святитель Тарасій мудро керував церквою протягом 22 років. Він пішов із життя у 806 році та був похований у монастирі, заснованому ним на Босфорі.

Тарасій за життя вирізнявся своєю щирою добротою. Святий був відомий як заступник сиріт, утішник скорботних і захисник скривджених, організатор богоділень та лікарень.

Перед іконою Тарасія просять про здоров’я, позбавлення хвороб та інших лих. Крім того, вважається, що святий надає допомогу у випадках несправедливості.

Традиції та прикмети на 25 лютого

У 2024 році з 25 лютого починається Неділя митаря і фарисея, так звана підготовка до Великого посту, якому передують три тижні і чотири підготовчі тижні, тобто три звичні нам тижні і чотири неділі. Великий пост цього року розпочнеться 18 березня.

Якщо випав сніг, то перед Великоднем сім днів буде негода.

Якщо з петель зірвуться вхідні двері, то варто чекати великого лиха.

Грач на дереві в’є гніздо – до стабільного тепла.

Висаджені 25 лютого помідори та капуста дадуть багатий урожай.

Якщо ворони сильно розкричалися, значить, літо буде рясним на дощі та холод.

Якщо 25 лютого знайти скинуту зміїну шкуру, вона захистить від будь-якої хвороби.

Наявність у Місяця крутих рогів говорить про наближення похолодання.

Побачити білого зайця – зима найближчим часом не відступить.

Що не можна робити 25 лютого

Вдень спати – лихоманку можна наспати.

Замерзлими водоймами ходити і їздити ними на конях — почне крутити кістки, трясти тіло і ламати ноги.

Викидати з дому старі речі — разом із ними піде з дому і все добре, що було.

Лякати гикаючу людину, щоб зупинити гикавку, — вона може після цього почати заїкатися.

Дивитися в дім з вулиці через вікно — до хати проникнуть хвороби.

У кого іменини 25 лютого

Цього дня іменини святкують Тарас, Євген, Олександр, Микола, Федір, Антон та Марія.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

До кінця року лишається 309 днів. В Україні сьогодні святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗС, встановлений у 2010 році. Це професійне свято покликане підтримувати престиж інженерно-авіаційної професії та мотивувати військовослужбовців на виконання своїх обов’язків.

Служба інженерно-авіаційного забезпечення ЗСУ невід’ємно включена до структури авіаційних сил, забезпечуючи розробку, організацію та підтримку у справному стані літаків, вертольотів, планерів, авіаційних двигунів, озброєння та іншого обладнання під час навчальних заходів та бойових операцій. Сьогодні і День української жінки (день народження Лесі Українки).

Також 25 лютого у світі відзначають такі свята, як День народження револьвера, День арахісу в шоколаді, День відкриття спирту, День складання географічних карт неіснуючих земель, День супу "Клем-чаудер" (супу з морепродуктів).

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Масляна. Це народне свято від самого початку мало язичницьке коріння.