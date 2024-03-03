Евтропиев день 3 марта: что категорически нельзя делать сегодня в церковный праздник

В этот божественный праздник нельзя ходить в весенний лес и выносить мусор после захода солнца

В воскресенье, 3 марта, в новоюлианском церковном календаре — память святого мученика Евтропия, жившего в III–IV веках. В народе отмечается праздник — Евтропиев день.

В православных текстах имя Евтропия упоминается с именами еще двух святых — Клеоника и Василиска. Эти трое были мучениками из Амасии, пострадавшими за свою веру во времена правления императора Максимиана.

Евтропий и Клеоник были связаны родственными узами и служили вместе, в то время как Василиск был племянником святого Феодора Тирона. Всех троих посадили в тюрьму. Их подвергали жестоким пыткам: заливали кипящей смолой, обливали горчицей и уксусом с солью. Но даже в этих пытках вера мучеников не ослабела. Евтропий и Клеоник были распяты, а через два месяца обезглавили Василиска, после чего его тело бросили в реку. Останки всех троих были захоронены за городом.

Традиции и приметы на 3 марта

В Евтропиев день крестом освящали ворота, входную дверь и все окна в доме. Люди верили, что этот обряд защитит их жилище и семью от бед. Также ходили вокруг поля, обходя его крест-накрест — чтобы урожай был обильным и здоровым.

Главным символом 3 марта считался появившийся из своей берлоги медведь. Дабы избежать неприятных встреч с пробуждающимся зверем, наши предки старались обходить весенний лес стороной.

В давние времена перед праздником обычно опускали серебряные предметы в тару с водой. Утром такой водой умывались, считалось, что это принесет красоту и здоровье на весь год.

Птицы стучат в окно — к плохим новостям.

Если на улице целый день тепло и солнечно, значит летом будет хороший урожай.

Рассыпалась соль — к беде.

Незнакомец позвонил или постучал в квартиру – жди хороших известий.

Уснуть на закате — к болезням.

В этот день можно увидеть вещий сон.

Люди, рожденные 3 марта, добрые, смелые и целеустремленные.

Что нельзя делать 3 марта

Ходить в лес – можно повстречать злого и голодного медведя.

Давать деньги в долг — так можно растерять свое благополучие.

Ссориться и обижаться – иначе можно лишиться удачи.

Хвастаться — плохая примета 3 марта.

Выносить мусор — можно вынести счастье. Лучше вынести его до захода солнца, чтобы не распрощаться с семейным благополучием и домашним уютом.

У кого именины 3 марта

В этот день именины отмечают Михаил, Клеоник, Марта, Севастьян и Марфа.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В мире 3 марта отмечают праздники — Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя, Международный день ирландского виски, Международный день охраны здоровья уха и слуха, День ожидания чуда, День глинтвейна и День мясной нарезки. Также ежегодно в первое воскресенье марта — Международный день детского телевидения и радиовещания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.

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