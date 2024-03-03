Євтропіїв день 3 березня: що категорично не можна робити сьогодні у церковне свято

У це божественне свято не можна ходити у весняний ліс і виносити сміття після заходу сонця

У неділю, 3 березня, у новоюліанському церковному календарі — пам’ять святого мученика Євтропія, який жив у III–IV століттях. У народі відзначається свято — Євтропіїв день.

У православних текстах ім’я Євтропія згадується з іменами ще двох святих – Клеоніка та Василіска. Ці троє були мучениками з Амасії, які постраждали за свою віру за правління імператора Максиміана.

Євтропій і Клеонік були пов’язані родинними узами і служили разом, тоді як Василіск був племінником святого Феодора Тирона. Усіх трьох посадили до в’язниці. Їх піддавали жорстоким тортурам: заливали киплячою смолою, обливали гірчицею та оцтом із сіллю. Але навіть у цих тортурах віра мучеників не послабшала. Євтропій і Клеонік були розіп’яті, а за два місяці обезголовили Василіска, після чого його тіло кинули в річку. Останки всіх трьох були поховані за містом.

Традиції та прикмети на 3 березня

У Євтропіїв день хрестом освячували ворота, вхідні двері та всі вікна в оселі. Люди вірили, що цей обряд захистить їхнє житло та родину від бід. Також ходили навколо поля, обминаючи його навхрест — щоб врожай був рясним та здоровим.

Головним символом 3 березня вважався ведмідь, що з’явився зі своєї барлоги. Щоб уникнути неприємних зустрічей зі звіром, що прокидається, наші предки намагалися обходити весняний ліс стороною.

У давнину перед святом зазвичай опускали срібні предмети в тару з водою. Вранці такою водою вмивалися, вважалося, що це принесе красу та здоров’я на весь рік.

Птахи стукають у вікно – до поганих новин.

Якщо на вулиці цілий день тепло і сонячно, то влітку буде хороший урожай.

Розсипалася сіль — до біди.

Незнайомець зателефонував чи постукав у квартиру – чекай гарних повідомлень.

Заснути на заході сонця — до хвороб.

У цей день можна побачити віщий сон.

Люди, народжені 3 березня, добрі, сміливі та цілеспрямовані.

Що не можна робити 3 березня

Ходити в ліс – можна зустріти злого та голодного ведмедя.

Давати гроші в борг — так можна розгубити свій добробут.

Сваритися та ображатись – інакше можна втратити удачу.

Хвалитися — погана прикмета 3 березня.

Виносити сміття – можна винести щастя. Краще винести його до заходу сонця, щоб не попрощатися із сімейним добробутом та домашнім затишком.

У кого іменини 3 березня

Цього дня іменини відзначають Михайло, Клеонік, Марта, Севастьян та Марфа.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У світі 3 березня відзначають свята – Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день письменника, Міжнародний день ірландського віскі, Міжнародний день охорони здоров’я вуха та слуху, День очікування дива, День глінтвейну та День м’ясної нарізки. Також щорічно в першу неділю березня – Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення.

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