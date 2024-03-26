Собор архангела Гавриила: что нельзя делать сегодня 26 марта, чтобы не остаться без счастья и удачу

Сегодня в особый церковный праздник христианам нельзя жадничать и начинать новые дела, проекты

Сразу после праздника Благовещения Пресвятой Богородицы 2024, который по новоюлианскому церковному календарю прошел в Украине 25 марта (7 апреля по старому стилю), в этот вторник православные и греко-католики отмечают Собор архангела Гавриила. Также сейчас продолжается самый строгий Великий пост 2024.

Согласно писаниям, Бог избрал святого архангела Гавриила для того, чтобы возвестить Деве Марии и народу Израиля о пришествии Спасителя человечества. Праздник, посвященный архангелу Гавриилу, учрежден в знак признательности небесному посланнику за его добрые деяния.

Гавриил, один из высших Архангелов, упоминается в Священных текстах и почитается в иудаизме, христианстве и исламе. Имя Гавриил (также известного как Габриэль или Джабриил) происходит от иврита и означает "Всевышний — сила моя". В христианской традиции Гавриил является тем, кто открывает тайное знание Бога. В текстах Ветхого и Нового Завета этот Архангел играет роль передающего важные послания библейским персонажам.

Традиции и приметы на 26 марта

В этот праздничный день христиане направляются в храм, чтобы зажечь свечу и помолиться. В народе праздник прозвали Гаврилов день или Гавриил Благовест, который считается покровителем молнии.

Люди обращаются к святому с просьбами защиты от молнии, огня, сглаза и наговора, а также просят защиты для домашнего скота и пчел в ульях. Согласно традиции, 26 марта наши предки работали с землей — в саду, огороде и на поле.

В какой части неба сильнее всего блестят звезды, оттуда на утро будет ветер.

Если сегодня были заморозки – значит, весна холодной и долгой будет.

Снег на крышах лежит – еще 30 дней он не растает.

Вода в оврагах течет и снова замерзает – к среднему урожаю.

В какую сторону животные ложатся спать спиной – оттуда подует ветер.

Черемуха зазеленела – можно высаживать ранний картофель.

Верба зацвела – пора пчел на пасеке выставлять.

Что нельзя делать 26 марта

Скупиться — жадина рискует остаться без счастья и удачи и достатка.

Говорить о деньгах — можно навлечь на себя финансовые проблемы.

Решать рабочие вопросы, подписывать документы, вести переговоры — ничего из этого не принесет успеха.

Совершать покупки, начинать новые дела, а также заниматься рукоделием — дела приведут к неудаче, а купленная вещь быстро испортится.

Сквернословить, желать кому-либо зла — негатив вернется с тройной силой.

Кушать мясные и молочные продукты, злоупотреблять алкоголем — идет пост.

У кого именины 26 марта

В этот день именины празднуют Гавриил, Анна, Алла, Лариса и Василий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

26 марта в Украине отмечается профессиональный праздник — День Национальной гвардии Украины 2024. Это военное подразделение, созданное с целью обеспечения внутренней безопасности и поддержания порядка в стране. Этот день символизирует силу, смелость и преданность, которые демонстрируют военнослужащие Национальной гвардии в своем служении украинскому народу.

Также в мире сегодня празднуют Всемирный день больных эпилепсией ("Фиолетовый день"), День шпината, День одиночества (Solitude Day), Праздник грустных осликов (походит из сказки про Винни Пуха), День рождения пророка Заратустры, День отправки весточки весне на воздушном шарике.

Отметим, что Пасха — один из самых больших религиозных праздников в году. Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы отмечают Пасху в 2024 году.