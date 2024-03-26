Собор архангела Гавриїла: що не можна робити сьогодні 26 березня, щоб не залишитися без щастя і удачі

Сьогодні в особливе церковне свято християнам не можна скупитися і розпочинати нові справи, проєкти

Відразу після свята Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024, яке за новоюліанським церковним календарем пройшло в Україні 25 березня (7 квітня за старим стилем), цього вівторка православні та греко-католики відзначають Собор архангела Гавриїла. Також зараз триває найсуворіший Великий піст 2024.

Згідно з писаннями, Бог вибрав святого архангела Гавриїла для того, щоб сповістити Діву Марію і народ Ізраїлю про пришестя Спасителя людства. Свято, присвячене архангелу Гавриїлу, засноване на знак вдячності небесному посланцю за його добрі діяння.

Гавриїл, один із найвищих Архангелів, згадується у Священних текстах і шанується в юдаїзмі, християнстві та ісламі. Ім’я Гавриїл (також відомого як Габріель або Джабраїл) походить від івриту та означає "Всевишній – сила моя". У християнській традиції Гавриїл є тим, хто відкриває таємне знання Бога. У текстах Старого та Нового Завіту цей Архангел відіграє роль того, хто передає важливі послання біблійним персонажам.

Традиції та прикмети на 26 березня

Цього святкового дня християни прямують до храму, щоб запалити свічку та помолитися. У народі свято прозвали Гаврилів день або Гавриїл Благовіст, який вважається покровителем блискавки.

Люди звертаються до святого з проханнями захисту від блискавки, вогню, пристріту та наговору, а також просять захисту для худоби та бджіл у вуликах. За традицією, 26 березня наші пращури працювали із землею — у саду, городі та на полі.

В якій частині неба найсильніше блищать зірки, звідти на ранок буде вітер.

Якщо сьогодні були заморозки – значить, весна буде холодною і довгою.

Сніг на дахах лежить – ще 30 днів він не розтане.

Вода в ярах тече і знову замерзає — до середнього врожаю.

В який бік тварини лягають спати спиною – звідти подме вітер.

Черемха зазеленіла – можна висаджувати ранню картоплю.

Верба зацвіла – час бджіл на пасіці виставляти.

Що не можна робити 26 березня

Скупитися — жадібна людина ризикує залишитися без щастя і удачі і достатку.

Говорити про гроші — можна накликати фінансові проблеми.

Розв'язувати робочі питання, підписувати документи, вести переговори — нічого з цього не принесе успіху.

Здійснювати покупки, розпочинати нові справи, а також займатися рукоділлям — справи призведуть до невдачі, а куплена річ швидко зіпсується.

Лихословити, бажати комусь зла — негатив повернеться з потрійною силою.

Їсти м’ясні та молочні продукти, зловживати алкоголем — йде піст.

У кого іменини 26 березня

Цього дня іменини святкують Гавриїл, Анна, Алла, Лариса та Василь.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

26 березня в Україні відзначається професійне свято — День Національної гвардії України 2024. Це військовий підрозділ, створений з метою забезпечення внутрішньої безпеки та підтримання порядку в країні. Цей день символізує силу, сміливість та відданість, які демонструють військовослужбовці Національної гвардії у своєму служінні українському народові.

Також у світі сьогодні святкують Всесвітній день хворих на епілепсію ("Фіолетовий день"), День шпинату, День самотності (Solitude Day), Свято сумних осликів (походить з казки про Вінні Пуха), День народження пророка Заратустри, День відправки звістки весні на повітряній кульці.

Зазначимо, що Великдень — одне з найбільших релігійних свят у році. Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначають Великдень у 2024 році.