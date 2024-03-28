Иларионов день 28 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не догнала нищета

Сегодня в православный праздник нельзя думать о плохом и хлопать дверями

В этот четверг, 28 марта (10 апреля по старому стилю) в православных святынях по новоюлианскому календарю отмечается память преподобного Илариона Нового, который жил в VII-VIII веках. В народе празднуют Иларионов день. Также сейчас у православных верующих и греко-католиков продолжается самый строгий Великий пост 2024.

Преподобный Иларион родился в 694 году. С молодости он отдался затворнической жизни, посвящая свое время посту и молитве. Его благочестивый образ жизни внушал уважение старшим монахам. Ему было даровано священство, и он был назначен настоятелем Пеликитского монастыря, что находился близ пролива Дарданеллы (Турция).

Из источников известно о его чудесах. Иларион мог просить дождь во время засухи, останавливать град, который угрожал урожаю, защищать поля от диких животных и обильно наполнять сети рыбаков. Также ему приписываются исцеления, особенно от слепоты.

Святой пострадал во время нападения на монастырь. Враги веры захватили и убили 42 монаха, а оставшимся нанесли жестокие пытки: били, жгли огнем, обливали горячей смолой, а некоторым отрезали носы. В этих мучениях скончался и преподобный Иларион, оставив после себя духовные труды, где описал монашеский подвиг.

Традиции и приметы на 28 марта

В старину в день святого Илариона производили очистку прудов и маленьких водоемов, считая это время благоприятным для таких работ. Однако прежде чем начать уборку, обязательно следовало посетить церковь.

Просят преподобного Илариона Нового исцелить от серьезных болезней. Считается, что он помогает слепым избавиться от их недуга. Обращались к преподобному, когда чувствовали, что нужно избавиться от порчи, наложенной злыми людьми.

28 марта на месте снега, что растаял, появлялись нежные весенние цветы, известные как мать-и-мачеха. Это растение было высоко ценено и любимо нашими предками. Те, кто не знал лекарств, использовали его для борьбы с воспалениями и простудами.

Восходящее солнце ярко-красное — к дождю.

Много облаков на восходе, солнце прячется в облаке — также говорит, что погода днем будет дождливая.

На закате солнце большое и красное — к ясной погоде на следующий день.

Весь день облачно, а к вечеру солнце засияло — ненастье затянется.

Дождь — к хорошему урожаю.

Спящая кошка прячет нос в лапки — к непогоде и холодам.

Что нельзя делать 28 марта

Печалиться, думать о плохом — такие мысли будут "разъедать" изнутри и приведут к болезни.

Выворачивать карманы — гарантирована нищета.

Ругаться — можно рассориться на всю жизнь.

Хлопать дверями — домовой может рассердиться и начать хулиганить в доме.

Поднимать потерянные кем-либо деньги с земли — они не принесут счастья.

У кого именины 28 марта

В этот день именины празднуют Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва и Степан.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

28 марта в мире и в Украине отмечается Всемирный день историка, День рождения саксонского фарфора, День уважения к кошке (Respect Your Cat Day), День рождения стиральной машины, Всемирный день фортепиано (ежегодно в 88-й день года), День больших перемен, День "Съешь эскимо" (Eat an Eskimo Pie Day), День торта "Черный лес", День резиновых калош.

Кстати, в скором времени украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших религиозных праздников в году. Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы отмечают Пасху в 2024 году.