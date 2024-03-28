Іларіонів день 28 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не наздогнали злидні

Сьогодні у православне свято не можна думати про погане та грюкати дверима

Цього четверга, 28 березня (10 квітня за старим стилем) у православних святинях за новоюліанським календарем відзначається пам’ять преподобного Іларіона Нового, який жив у VII-VIII століттях. У народі святкують Іларіонів день. Також зараз у православних вірян та греко-католиків триває найсуворіший Великий піст 2024.

Преподобний Іларіон народився 694 року. З молодості він віддався затворницькому життю, присвячуючи свій час посту та молитві. Його благочестивий спосіб життя вселяв повагу старшим ченцям. Йому було даровано священство, і його було призначено настоятелем Пелікітського монастиря, що знаходився поблизу протоки Дарданелли (Туреччина).

З джерел відомо про його чудеса. Іларіон міг просити дощ під час посухи, зупиняти град, який загрожував урожаю, захищати поля від диких тварин та рясно наповнювати сіті рибалок. Також йому приписуються зцілення, особливо від сліпоти.

Святий постраждав під час нападу на монастир. Вороги віри захопили та вбили 42 ченців, а тим, хто залишився, завдали жорстоких тортур: били, палили вогнем, обливали гарячою смолою, а деяким відрізали носи. У цих муках помер і преподобний Іларіон, залишивши після себе духовну працю, де описав чернечий подвиг.

Традиції та прикмети на 28 березня

У давнину в день святого Іларіона робили очищення ставків і маленьких водойм, вважаючи цей час сприятливим для таких робіт. Однак перш ніж розпочати прибирання, обов’язково слід було відвідати церкву.

Просять преподобного Іларіона Нового зцілити від серйозних хвороб. Вважається, що він допомагає сліпим позбутися їх недуги. Зверталися до преподобного, коли відчували, що треба позбутися пристріту, накладеного злими людьми.

28 березня на місці снігу, що розтанув, з’являлися ніжні весняні квіти, відомі як мати-й-мачуха. Ця рослина була високо цінована та улюблена нашими пращурами. Ті, хто не знав ліків, використовували його для боротьби із запаленнями та застудами.

Сонце, що сходить, яскраво-червоне — до дощу.

Багато хмар на сході, сонце ховається у хмарі — також каже, що вдень буде дощова погода.

На заході сонце велике і червоне — до ясної погоди наступного дня.

Весь день хмарно, а надвечір сонце засяяло — негода затягнеться.

Дощ – до хорошого врожаю.

Спляча кішка ховає ніс у лапки — до негоди та холодів.

Що не можна робити 28 березня

Засмучуватися, думати про погане — такі думки будуть "роз’їдати" зсередини і призведуть до хвороби.

Вивертати кишені — гарантовані злидні.

Лаятись — можна посваритися на все життя.

Грюкати дверима — домовик може розсердитися і почати хуліганити в хаті.

Підіймати втрачені кимось гроші із землі — вони не принесуть щастя.

У кого іменини 28 березня

Цього дня іменини святкують Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава та Степан.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

28 березня у світі та в Україні відзначається Всесвітній день історика, День народження саксонської порцеляни, День поваги до кішки (Respect Your Cat Day), День народження пральної машини, Всесвітній день фортепіано (щорічно у 88-й день року), День великих змін, День "З’їж ескімо" (Eat an Eskimo Pie Day), День торта "Чорний ліс", День гумових галош.

До речі, незабаром українці відзначатимуть Великдень — одне з найбільших релігійних свят року. Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначають Великдень у 2024 році.