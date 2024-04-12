Украинская дирижер Оксана Лынив объяснила, почему выступает с музыкой Чайковского и продолжит это делать

Линов готова взять на себя огонь хейта из-за исполнения музыки российских композиторов

Украинская дирижер мирового уровня и первая женщина-дирижер во многих мировых оркестрах Оксана Лынив, которую недавно нещадно раскритиковали в сети за исполнение с российской оперы Петра Чайковского "Евгений Онєгин" в Дрездене, объяснила, почему вынуждена выступать с музыкой российских композиторов. По словам Лынив, она и дальше продолжит это делать, несмотря на хейт и критику.

В интервью "Украинской правде" Оксана Лынив, которая уже 20 лет живет за границей и добилась невероятных профессиональных высот, рассказала, что в Америке и Европе музыку российских композиторов воспринимают совершенно иначе, чем в Украине. Это часть мировой классической музыки, которую никто не отменит из-за войны в Украине. При этом дирижер имеет четкую проукраинскую позицию и своей миссией видит продвижение украинской музыки в мировых постановках и операх.

По словам Оксаны Лынив, если она или другие украинские музыканты сейчас отказаться от исполнения российских классиков, их просто заменят россиянами, которых и так намного больше на мировой арене классической музыки. Поэтому для нее так важно оставаться на вершине своей карьеры и продолжать свою миссию — говорить об Украине и украинской музыке на мировых площадках. Ведь имея такое влияние в этой сфере, у нее есть шанс включать в программы оркестров и произведения украинских композиторов.

"Что касается себя лично, на том профессиональном уровне, на котором я сейчас нахожусь, я не могу остановиться и сказать: вот у нас сейчас война, поэтому здесь я не буду выступать, это приглашение отвергаю, здесь мне психологически не комфортный репертуар, я подожду пока все кончится, тогда я буду продолжать. Если я сейчас сойду с дистанции, то уже не вернусь", — говорит Оксана Лынив.

Дирижер подытожила, что сейчас есть два пути, в которых нужно двигаться — это создание и продвижение нового современного украинского контента, и второй — абсолютно смело заявлять, где Украина уже присутствовала в творчестве великих имен, знающих весь мир.

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