Курьез дня: в Киеве водитель маршрутки просматривал порно (видео)

Его можно оштрафовать как минимум за использование телефона за рулем

В Киеве водитель одного из маршрутных такси, похоже, решил как следует расслабиться во время остановки на маршруте. Очевидцы заметили, что он просматривает порно за рулем автомобиля.

Конечно, видео сразу разлетелось соцсетями. В частности, его начали распространять телеграмм-каналы "Труха".

На видео не сразу можно заметить, где там есть порноролики. Но, приглянувшись лучше, замечаешь, что у водителя есть 2 смартфона — на нижнем отображаются видео откровенного характера, а верхним он, так сказать, маскируется, листая его.

Комментаторы традиционно разделились на 2 лагеря. Есть те, кто смеется и шутит, но есть и те, кто защищает водителя маршрутного такси. Публикуем самые интересные из них.

"Больше похоже на троллейбус";

"ааа..снизу второй телефон";

"Для чего смотреть такие гадости в маршрутке на людях";

"Да не в пути же. И зачем снимать это?"

"Тоже мне трагедия".

Кстати, известная украинская порнозвезда Джозефина Джексон (Юлия Сенюк) помогает в реабилитации украинским воинам. В частности, недавно в сюжете DW говорилось, как Джозефина проводит время с военными в бассейне, учит их английскому языку и всячески поддерживает их.

А самыми популярными видами порно в Украине есть хентай и аниме. Кроме того, украинцы любят просматривать жесткое порно.

Ранее "Телеграф" также писал, что украинское порно в Украине наконец-то популярнее российского. До полномасштабного вторжения ситуация была кардинально иной.