Курйоз дня: у Києві водій маршрутки переглядав порно (відео)

Його можна оштрафувати як мінімум за користування телефоном за кермом

У Києві водій одного з маршрутних таксі, схоже, вирішив як слід розслабитись під час зупинки на маршруті. Очевидці помітили, що він переглядає порно за кермом автівки.

Звісно, відео відразу розлетілось соцмережами. Зокрема, його почали поширювати телеграм-канали "Труха".

На відео не одразу можна помітити, де саме там є порноролики. Але, приглянувшись краще, помічаєш, що водій має 2 смартфони — на нижньому відображаються відео відвертого характеру, а верхнім він, так би мовити, маскується, гортаючи його.

Коментатори традиційно розділились на 2 табори. Є ті, хто сміється та жартує, але є й такі, хто захищає водія маршрутного таксі. Публікуємо найцікавіші з них.

"Більше схоже на тролейбус";

"ааа..снізу второй тєлєфон";

"Для чого дивитись такі гадості в маршрутці на людях";

"Так не в дорозі ж. І для чого знімати це?"

"Теж мені трагедія".

До речі, відома українська порнозірка Джозефіна Джексон (Юлія Сенюк) допомагає у реабілітації українським воїнам. Зокрема, нещодавно у сюжеті DW йшлося про те, як Джозефіна проводить час з військовими у басейні, вчить їх англійської мови і всіляко підтримує їх.

А найпопулярнішими видами порно в Україні є хентай та аніме. Крім того, українці полюбляють переглядати жорстке порно.

Раніше "Телеграф" також писав, що українське порно в Україні нарешті популярніше за російське. До повномасштабного вторгнення ситуація була кардинально іншою.