Влетел боком во встречную машину: на Прикарпатье ночью произошло смертельное ДТП (видео)

Точное количество пострадавших неизвестно

Поздно вечером в воскресенье, 17 марта, в Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В селе Дора, неподалеку от Яремче, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с кроссовером.

Об этом пишет местное издание ПИК. По предварительной информации, погибли два молодых человека.

Еще два человека находятся в реанимации.

Вместе с тем, точное количество пострадавших неизвестно. Официальной информации по поводу этой аварии нет.

Ранее "Телеграф" писал, что на Черкасщине в субботу, 16 марта, произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один человек погиб и еще пятеро пострадали.

А в пятницу, 15 марта, Днепр был парализован из-за того, что внедорожник на большой скорости влетел в электроопору. Поскольку это произошло на выезде с моста, там образовались длинные пробки.