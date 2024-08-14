Глава АМКУ Кириленко получил подозрение от НАБУ: чем он "прославился"

За последние несколько лет в декларациях отсутствовали некоторые данные о приобретенном имуществе

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему главе государственного органа со специальным статусом. Вероятно, речь идет о главе Антимонопольного комитета Павле Кириленко.

В ходе расследования было установлено, что указанное лицо, будучи на должности руководителя облгосадминистрации, приобрело о 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены. Об этом сказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

В целом стоимость активов составила 61,7 млн гривен. Однако законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли делать такие дорогие покупки.

В числе приобретенных объектов:

7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом на более чем 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса;

6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль "ВМW Х3".

"В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы", — говорится в сообщении.

Действия лица квалифицированы по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации).

По данным наших источников речь идет о Павле Кириленко, который является действующим главой Антимонопольного комитета Украины. Ранее он был начальником Донецкой областной военной администрации.

Также народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что речь, вероятно, действительно идет о Павле Кириленко. Но стоит добавить, что официальной информации об этом пока еще нет.

"Судя по описанию и данным, речь идет о действующем главе АМКУ и экс председателе Донецкой облгосадминистрации, руководителе военно-гражданской администрации Павле Кириленко", — сказал нардеп.

6 сентября 2023 года Верховная Рада назначила Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета Украины.

Что известно о Павле Кириленко

Родился 5 мая 1986 года в г. Макеевке, Донецкая область.

В 2008 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение" и получил квалификацию "Юрист".

22 сентября 2017 приказом Генерального прокурора Украины назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

5 июля 2019 г. Указом Президента Украины назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя военно гражданской администрации.

5 сентября 2023 года Кабмином согласовано увольнение Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации. 5 сентября 2023 года Указом Президента Кириленко П. уволен с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Отметим, что в марте текущего года журналисты "Схем" опубликовали расследование, согласно которому семья Павла Кириленко, сменившего должность главы Донецкой ОВА на главу АМКУ, за последние несколько лет "обросла" имуществом более чем на 70 млн гривен. При этом недвижимость у родственников Кириленко начала появляться еще когда тот возглавлял Донецкую ОГА. Также журналисты установили, что часть всего имущества пользуется сам Кириленко, хотя и не указывает это в декларации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что замминистра энергетики Украины задержали на взятке в полмиллиона долларов. Уже вскоре Кабмин уволил его.