Ирина Фарион получит звание Героя Украины? Шмигаль ответил на петицию

Петиция уже набрала необходимое количество подписей

Петиция по посмертному присвоению Ирине Фарион звания Герой Украины набрала необходимое количество подписей. В ближайшее время она будет рассмотрена на заседании наградной комиссии Министерства образования и науки Украины.

Об этом говорится в официальном ответе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на соответствующую петицию. Там сказано, что звание Героя Украины присваивают за совершение выдающегося геройского поступка или выдающееся трудовое достижение. Однако выдвинуть человека на звание, в том числе посмертно, должно по месту работы.

Шмигаль упомянул о порядке присвоения звания, утвержденном соответствующим указом президента Украины. Согласно данному нормативно-правовому акту, участники трудового коллектива должны обратиться в орган высшего уровня – соответствующие органы отправляют это представление уже президенту Украины.

Напомним, Ирина Фарион была убита вечером 19 июля во Львове. Преступление произошло возле ее дома: ей выстрелили в голову, по дороге в больницу она скончалась. Впоследствии подозреваемого в убийстве 18-летнего Вячеслава Зинченко 25 июля задержали в Днепре.

Петиция по присвоению Фарион звания Героя была зарегистрирована после смерти языковеда. Ее автором стал Михаил Шевелюк.

Ранее "Телеграф" писал, что подозреваемый в убийстве Фарион планировал покушение на Максима Бужанского.