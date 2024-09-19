Дочь Фарион сцепилась с матерью подозреваемого в убийстве в суде: "Я тоже боюсь за свою жизнь" (видео)

Адвокату подозреваемого не удалось убедить суд

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко суд оставил под стражей на 6 месяцев. Во время заседания мать обвиняемого успела пообщаться с дочерью Фарион – разговор был короткий.

На видео, которое опубликовали Новости.LIVE Львов, зафиксирована эта перепалка. Мать подозреваемого обратилась к Софии с просьбой не говорить грубо с ее сыном и не нападать на него.

В свою очередь дочь показала фото убитой и сказала: "Уважаемая, с вами общаться, как дочь убитой, я не буду". Однако люди в зале суда к просьбе матери Зинченко отнеслись критически, ведь возмущались, что разговаривать можно и вполне законно.

"Разговаривать не запретили, но таким образом, как госпожа Софья разговаривает, это запретили", — сказала она.

После этого женщина спросила у дочери Фарион, почему она так уверена в причастности ее сына к преступлению. На это пострадавшая сторона ничего не ответила.

Отметим, что во время заседания Галицкого районного суда Вячеслав Зинченко был оставлен под стражей до 26 января 2025 года. Меру пресечения избрали на 6 месяцев.

Адвокату Зинченко Игорю Сулиме не удалось убедить судью изменить решение, мотивируя это опасностью для жизни своего подопечного.

После заседания дочь Фарион заявила, что боится за свою жизнь, особенно сейчас, когда идет война.

Напомним, что подозреваемый в убийстве 18-летний Вячеслав Зинченко 25 июля был задержан в Днепре. На следующий день суд избрал меру пресечения парню — три месяца содержания под стражей без права внесения залога. Молодой человек не признает своей вины. Его родители тоже не верят, что сын мог убить и называют его патриотом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что дочь Ирины Фарион сделала новые заявления в суде.