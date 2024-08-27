Во Львове открыли мемориальную доску в честь Ирины Фарион (фото)

Мемориальная доска установлена на фасаде дома, в котором жила и во дворе которого была убита Ирина Фарион

Во Львове 27 августа прошла панихида по Ирине Фарион, которую убили 19 июля. А на доме, где жила языковед, установили мемориальную доску в ее честь.

Об этом сообщают местные СМИ. Панихида состоялась на 40-й день после смерти Ирины Фарион.

Церковная служба прошла в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Почтить память украинского языковеда пришли не только родные и близкие, но и неравнодушные горожане.

В этот же день в доме по адресу улица Масарика, 3 открыли мемориальную доску в честь Ирины Фарион. На доске изображен ее портрет, цитата, даты рождения и смерти, а также причина смерти — выстрел в голову посреди белого дня.

"Мы неотступны в своем стремлении иметь сильное Национальное Государство. Без нашего Языка это так же невозможно, как и без глаз видеть", — говорится в цитате Ирины Фарион.

Напомним, что покушение на Ирину Фарион произошло 19 июля во дворе ее дома — выстрелили из пистолета в голову. Языковеда забрала скорая в тяжелом состоянии и врачи даже провели сложную операцию, но Фарион скончалась спустя четыре часа, так и не придя в сознание.

Подозрительного молодого человека, который якобы следил за Ириной Фарион последние недели, объявили в розыск 21 июля, а уже 25 июля он был задержан в Днепре. На следующий день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения. Пистолет, из которого застрелили языковеда, все еще ищут правоохранители.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве хотят поставить памятник Ирин Фарион. С такой инициативой выступил житель столицы.