Во Львове водитель грубо нарушил ПДД и стал героем курьезного видео

Наказала ли его полиция неизвестно

Во Львове недавно был зафиксирован курьезный инцидент в одном из районов города. Там водитель внедорожника долгое время ехал против направления движения, что является грубым нарушением ПДД.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал "Львович". В то же время они не уточнили, когда именно это произошло.

Однако канал сообщил, что инцидент произошел на жилом массиве Сихов, расположенном на юго-востоке города. Отмечается, водитель авто решил ехать навстречу автомобилям там, где действует одностороннее движение.

И видео видно, что внедорожник Audi двигается по проспекту Красной калины навстречу основному потоку авто. Другие водители, вероятно, были озадачены таким поведением и пропускали нарушителя дорожного движения.

Судя по видео, таким образом авто двигалось несколько сотен метров. В конце концов, когда автомобиль добрался до места разворота, водитель выехал на другую сторону проспекта. Однако после этого он снова продолжил движение навстречу другим автомобилям.

Напомним, во Львове прошли масштабные рейды с привлечением работников территориальных центров комплектования (ТЦК). Проверяли общественные заведения Сиховского района города.