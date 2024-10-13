У Львові водій грубо порушив ПДР та став героєм курйозного відео

Чи покарала його поліція невідомо

У Львові нещодавно було зафіксовано курйозний інцидент в одному за районів міста. Там водій позашляховика тривалий час їхав проти напрямку руху, що є грубим порушенням правил дорожнього руху.

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал "Львівич". Водночас та не уточнили, коли саме це сталося.

Проте канал повідомив, що інцидент стався на житловому масиві Сихів, що розташований на південному сході міста. Зазначається, водій автівки вирішив їхати назустріч автомобілям там, де діє односторонній рух.

На відео видно, що позашляховик Audi рухається по проспекту Червоної калини назустріч основному потоку авто. Інші водії, ймовірно, були спантеличені такою поведінкою і пропускали порушника дорожнього руху.

Судячи з відео, таким чином авто рухалось кількасот метрів. Зрештою, коли авто дісталося до місця розвороту, водій виїхав на інший бік проспекту. Проте після цього він знову продовжив рух назустріч іншим автомобілям.

Нагадаємо, у Львові відбулися масштабні рейди із залученням працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК). Перевіряли громадські заклади Сихівського району міста.