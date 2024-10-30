Парень кричал военному "Слава России" во Львове - оправдания удивили всех (видео)

Извинения не заставили себя долго ждать

Во Львове молодой человек выкрикивал "Слава России". Он целенаправленно повернулся в сторону украинского военного и очевидно хотел его спровоцировать такими "лозунгами".

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции и парень сразу же сменил риторику — он просил прощения и говорил, что "просто не подумал". Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Известно, что во Львове на проспекте Свободы молодой парень начал выкрикивать в сторону украинского военнослужащего лозунг "Слава России". На место вызвали правоохранителей, при виде которых парень начал сильно нервничать и буквально трястись.

Он начал оправдываться и говорить о том, что он просто "не подумал своей головой" и "никого не хотел обидеть". При этом возмущенная толпа предположила, что парень специально провоцировал военного.

Полицейские провели с ним профилактическую беседу, а также проверили его мобильный телефон на наличие запрещенного контента.

После этого парень записал видео с извинениями и сказал, что он кричал не "Слава России", а "свободу России и Белоруссии". Также он попросил прощения у всех защитников и защитниц за свои "необдуманные" слова.

Парень пообещал "больше так не говорить". Стоит отметить, что такие оправдания выглядят действительно очень странно и неправдоподобно.

О настоящих мотивах его неадекватного поступка остается лишь догадываться.

Напомним, в Днепре мужчина набросился на военного со словами "Слава России". Военный вел себя сдержано, даже в ответ на словесную провокацию. Однако когда агрессивный мужчина начал распускать руки — защищался.

Затем нападавший записал видео с извинениями. По словам инициатора конфликта, он якобы три сутки находился без воды, еды и сна, чем довел свой организм до "катастрофического изнеможения". При этом мужчина заверяет, что в скандальной ситуации не было ничего, связанного с политикой или войной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе фитнес-тренер обматерил военного, который служил в 53-й бригаде ВСУ и пожелал ему смерти. За украинского защитника вступились и "доходчиво объяснили" тренеру, что так себя вести нельзя.