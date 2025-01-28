В Украину прилетели VIP-гости? Над Львовом заметили элитный частный самолет (фото)

Эту модель активно используют во время перелетов из Украины и Европы

В небе над Украиной снова зафиксировали движение пассажирского самолета. В этот раз над Львовом самолет частный самолет.

Зафиксировать гражданскую авиацию могли 20 января. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Рейс N/ACL60 вылетел из международного аэропорта Кишинева в 6:57 (по киевскому времени). Он якобы пересек закрытое воздушное пространство Украины и долетел до Львова около 7:50 (по киевскому времени).

Bombardier Challenger 604

Полет воздушного судна, по данным Flightradar24, мог выглядеть так:

Что известно о самолете

Бизнес-джет Bombardier Challenger 604 прекрасно подходит для совершения частных перелетов, повышенного комфорта. Данная модель активно используется при перелетах из Украины и Европы. Главным её преимуществом является высокий уровень комфорта, надежности и безопасности. Самолет прекрасно подойдет для полета на отдых, бизнес рейса или групповых перелетов

Бизнес-джет Bombardier Challenger 604 сертифицирован и имеет все соответствующие, официальные документы. Перед каждым полетом воздушное судно проходит полное обслуживание и подготовку.

Цены на частные полеты

Компания, занимающаяся арендой бизнес-джетов, опубликовала цены на полеты. Это касается международных полетов.

Добавим, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, поэтому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" писал, что пассажирские самолеты заметили в небе над Одесской областью.