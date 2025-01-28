В Украину прилетели VIP-гости? Над Львовом заметили элитный частный самолет (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эту модель активно используют во время перелетов из Украины и Европы
В небе над Украиной снова зафиксировали движение пассажирского самолета. В этот раз над Львовом самолет частный самолет.
Зафиксировать гражданскую авиацию могли 20 января. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Рейс N/ACL60 вылетел из международного аэропорта Кишинева в 6:57 (по киевскому времени). Он якобы пересек закрытое воздушное пространство Украины и долетел до Львова около 7:50 (по киевскому времени).
Полет воздушного судна, по данным Flightradar24, мог выглядеть так:
Что известно о самолете
Бизнес-джет Bombardier Challenger 604 прекрасно подходит для совершения частных перелетов, повышенного комфорта. Данная модель активно используется при перелетах из Украины и Европы. Главным её преимуществом является высокий уровень комфорта, надежности и безопасности. Самолет прекрасно подойдет для полета на отдых, бизнес рейса или групповых перелетов
Бизнес-джет Bombardier Challenger 604 сертифицирован и имеет все соответствующие, официальные документы. Перед каждым полетом воздушное судно проходит полное обслуживание и подготовку.
Цены на частные полеты
Компания, занимающаяся арендой бизнес-джетов, опубликовала цены на полеты. Это касается международных полетов.
Добавим, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, поэтому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.
Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.
Ранее "Телеграф" писал, что пассажирские самолеты заметили в небе над Одесской областью.