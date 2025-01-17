Укр

Долетел до Харькова? Над Украиной заметили пассажирский самолет из Турции (карта)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Пассажирский самолет пролетел над Украиной Новость обновлена 17 января 2025, 08:16
Пассажирский самолет пролетел над Украиной. Фото Коллаж "Телеграф"

Это не первый случай

В небе над Украиной продолжают фиксировать загадочные рейсы пассажирских самолетов. В этот раз борт российской компании "Аэрофлот" долетел почти до Харькова.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Отмечается, что полет совершал самолет Airbus A321, направлявшийся в Россию.

Борт SU2131/AFL2131 вылетел из Стамбула в 16:10 9 января и приземлился в Москве в 21:10. В течение более чем 4-часового полета самолет пересек закрытое воздушное пространство Украины и долетел почти до Харькова.

Отметим, что официально пересечение закрытого воздушного пространства над Украиной не комментировала ни одна из сторон. К тому же существует вероятность, что карта его полета — сбой портала, ведь противовоздушная оборона нашего государства сбивает любые воздушные цели.

К тому же точно неизвестно, были ли на борту пассажиры и почему самолет пролетел над закрытым воздушным пространством.

Что известно о Airbus A321

Он входит в семейство Airbus A320 мало и среднемагистральных, узкофюзеляжных, коммерческих двухмоторных пассажирских реактивных авиалайнеров. Этот борт перевозит от 185 до 236 пассажиров.

По последней информации, всего в России насчитывается примерно 132 самолета A320/А321. И большинство из них не летают, ведь либо переведены в резерв, либо поломаны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пассажирский самолет из Москвы мог пролететь над Львовом.

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