Долетел до Харькова? Над Украиной заметили пассажирский самолет из Турции (карта)

Это не первый случай

В небе над Украиной продолжают фиксировать загадочные рейсы пассажирских самолетов. В этот раз борт российской компании "Аэрофлот" долетел почти до Харькова.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Отмечается, что полет совершал самолет Airbus A321, направлявшийся в Россию.

Борт SU2131/AFL2131 вылетел из Стамбула в 16:10 9 января и приземлился в Москве в 21:10. В течение более чем 4-часового полета самолет пересек закрытое воздушное пространство Украины и долетел почти до Харькова.

Отметим, что официально пересечение закрытого воздушного пространства над Украиной не комментировала ни одна из сторон. К тому же существует вероятность, что карта его полета — сбой портала, ведь противовоздушная оборона нашего государства сбивает любые воздушные цели.

К тому же точно неизвестно, были ли на борту пассажиры и почему самолет пролетел над закрытым воздушным пространством.

Что известно о Airbus A321

Он входит в семейство Airbus A320 мало и среднемагистральных, узкофюзеляжных, коммерческих двухмоторных пассажирских реактивных авиалайнеров. Этот борт перевозит от 185 до 236 пассажиров.

По последней информации, всего в России насчитывается примерно 132 самолета A320/А321. И большинство из них не летают, ведь либо переведены в резерв, либо поломаны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пассажирский самолет из Москвы мог пролететь над Львовом.