Довела до смерти 5-летнего пациента: врачу-анестезиологу сообщили о подозрении

Врачу-анестезиологу, совершившему неправильное медицинское вмешательство, грозит уголовная ответственность по нескольким статьям

Во Львове сообщили о подозрении врачу-анестезиологу, из-за халатности которого умер 5-летний мальчик во время лечения зубов. Трагедия произошла в декабре 2023 в одной из частных стоматологических клиник города.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. По данным следствия, во время стоматологического вмешательства ребенок впал в кому и, не приходя в сознание, умер через месяц в больнице, несмотря на все принятые медиками меры.

Детали трагического случая в частной стоматологии Львова

Врач, которая проводила анестезию, не имела для этого должного специализированного образования, квалификации для работы с детским населением и опыта. Следовательно, из-за профессиональной халатности, выбрала ошибочную тактику анестезиологического обеспечения при стоматологическом вмешательстве. Это привело к тяжелым последствиям и смерти пациента.

Кроме этого, в августе 2023 года врач, имея действительный диплом, удостоверяющий право оказывать анестезиологические услуги взрослому населению, получил поддельный сертификат врача-специалиста по специальности "детская анестезиология". Вдобавок к этому было получено еще удостоверение о повышении квалификации к диплому по направлению "детская анестезиология". В дальнейшем фигурантка использовала эти документы для привлечения ее к оказанию медицинской помощи детям в частной стоматологической клинике.

Подозрение и статьи Уголовного кодекса

Подозреваемый инкриминируют занятие лечебной деятельностью без специального разрешения, осуществляемое лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования, если это повлекло тяжкие последствия для больного, ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, которое повлекло за собой ной, организацией и предоставляющий права с целью использования его поддельщиком или другим лицом, использование заведомо подложного документа (ст. 138, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой и ее отстранения от занимаемой должности.

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