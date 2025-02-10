Из психбольницы под Киевом исчез подозреваемый в серийных убийствах: удалось ли его поймать

"Телеграф" пообщался с полицией

В субботу, 8 февраля, в Глевахе Киевской области из лечебного учреждения мог сбежать опасный преступник. Он якобы должен находиться в стенах больницы до апреля 2025 года.

Об этом сообщают в пабликах Киевской области. Беглецом мог быть Новак Захар Александрович, 1995 года рождения.

Ранее его якобы задержали киевские оперативники по подозрению в серийных убийствах, после чего он находился в СИЗО, где неоднократно пытался скрыться и нападал на охрану.

Фото - Тамара Жук

Суд недавно принял решение о продлении меры пресечения для преступника, помещенного в психиатрическое учреждение "Психиатрия" в пгт Глеваха. Он должен оставаться под наблюдением врачей 60 дней – до 3 апреля 2025 года. Об этом пишет издание Киевщина 24/7

Постановление суда

В сообщении говорится, что Новак известен жестокостью, хорошо владеет боевыми навыками и оружием, физически закаленным и может использовать любые предметы как средство нападения.

"Телеграф" обратился к представителю полиции Киевской области Яны Ермоленко. Она прокомментировала изданию, что мужчину поймали правоохранители и доставили в соответствующее учреждение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе искали криминального авторитета, подозреваемого в убийстве и похищениях.