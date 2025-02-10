Довела до смерті 5-річного пацієнта: лікарці-анестезіологу повідомили про підозру

Лікарці-анестезіологу, яка здійснила неправильне медичне втручання, загрожує кримінальна відповідальність за кількома статтями

У Львові повідомили про підозру лікарці-анестезіологу, через недбалість якої помер 5-річний хлопчик під час лікування зубів. Трагедія сталася у грудні 2023 року в одній з приватних стоматологічних клінік міста.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, під час стоматологічного втручання дитина впала в кому і, не приходячи до тями, померла через місяць у лікарні, попри всі вжиті медиками заходи.

Деталі трагічного випадку у приватній стоматології Львова

Лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дитячим населенням та досвіду. Відтак, через фахову недбалість, обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення при стоматологічному втручанні. Це призвело до тяжких наслідків та смерті пацієнта.

Крім цього, у серпні 2023 року лікарка, маючи дійсний диплом, який засвідчував право надавати анестезіологічні послуги дорослому населенню, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "дитяча анестезіологія". Додатково до цього було отримане ще посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому за напрямком "дитяча анестезіологія". Надалі, фігурантка використала ці документи для залучення її до надання медичної допомоги дітям у приватній стоматологічній клініці.

Підозра та статті кримінального кодексу

Підозрюваній інкримінують зайняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, використання завідомо підробленого документа (ст. 138, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваної та її відсторонення від займаної посади.

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