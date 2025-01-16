"Город теряет средства, а люди в это время на стеклянных остановках": глава КМВА о пересмотре правил движения транспорта во время тревог

Тимур Ткаченко назвал две причины, почему Киев думает не останавливать транспорт во время воздушной угрозы

Когда в Киеве объявляют воздушную тревогу, наземный общественный транспорт не работает – такое правило действует с 1 августа 2022 года. С ограничениями функционирует также метро, ведь две его ветки проходят через мосты.

С тех пор в столице прозвучало почти 1000 воздушных тревог, которые иногда длились часами.

Наконец, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко планирует вынести этот вопрос на обсуждение Совета обороны столицы во время ближайшего заседания. Вскоре мы увидим новый алгоритм для работы автобусов, троллейбусов и трамваев во время ракетной опасности.

Что заставило прийти к этому именно сейчас и какие изменения ждут жителей города – узнал "Телеграф".

"Текущие правила — это взвешенная и необходимая мера"

Как говорит в комментарии "Телеграфу" глава КМВА Тимур Ткаченко, текущее решение об остановке наземного транспорта во время воздушных угроз Совет обороны Киева принимал коллективно. Имелись объективные обстоятельства и осознание рисков.

— То есть это взвешенная позиция. Такие меры предосторожности для столицы можно понять по меньшей мере по двум причинам. Первая – Киев остается для врага приоритетной целью. Мы видим практически ежедневные массированные атаки шахедами. Второе – в столице самая сложная система транспортного соединения и самая большая транспортная нагрузка, — объясняет он.

Сейчас, по его словам, город действительно думает о том, чтобы пересмотреть ограничения.

— По меньшей мере, для безопасности киевлян на протяжении всех лет широкомасштабного вторжения наращивается система ПВО. А также мы смотрим на собственный опыт и опыт других городов. В 2022 году этого видения не было, — говорит Ткаченко.

Большинство городов движение продолжают при любых обстоятельствах

Стоит отметить, что большинство областных центров Украины не останавливают общественный транспорт во время тревог, даже в таких городах, как Чернигов и Сумы, расположенные вблизи границы с РФ, или в Днепре и Запорожье, недалеко от зоны боевых действий. Транспорт стабильно работает и в Одессе и в Полтаве.

Разные форматы для себя тестировал Кривой Рог, где с начала вторжения общественный транспорт начал останавливаться во время тревоги, а движение возобновлялось только после ее завершения.

— Помню, как люди сидели недовольные, многие опаздывали на работу, а тревоги звучали часами, — говорит в разговоре с "Телеграфом" жительница города.

Однако с 7 мая 2022 года это правило было отменено. Соответствующие приказы были созданы на предприятиях городского коммунального транспорта.

Следовательно, транспорт Кривого Рога двигается без вынужденных остановок даже во время объявления воздушной опасности. На остановках общественного транспорта пассажирам предлагают покинуть салон и перейти к ближайшему укрытию.

"Сейчас Киев теряет средства, а пассажиры пережидают тревогу преимущественно под открытым небом"

Любые пробки, разрывы соединения, нарушение графиков движения, это потери по времени, а значит – финансовые, говорит в комментарии "Телеграфу" глава КМВА Тимур Ткаченко.

— Точную оценку не даст никто, ведь город сильно изменился за последние три года. Но, если мы учтем и простое, и опоздание, то это значительные потери как для бюджета, так и для городской экономики, — отмечает он.

Кроме того, по его словам, городская военная администрация учитывает и то, что "после остановки транспорта граждане не то чтобы попадали в безопасные места".

— Они часто остаются ждать отбоя тревоги на стеклянных остановках, а это опасно. То есть сам вопрос следует рассматривать в комплексе, — объясняет Ткаченко.

В конце концов, в городах, где нет возможности обустроить полноценные укрытия в пределах 100 метров, устанавливают наземные противоуламочные укрытия. Несмотря на свою простоту, они могут спасти жизнь даже при прямом попадании.

Вот пример проекта укрытия, реализованного в Днепре.

Железобетонные конструкции располагают у оживленных транспортных развязок, чтобы люди, которые едут на работу или по делам, могли скрыться во время тревоги. Они разных типов и рассчитаны на разное количество лиц

Известно, что в июне 2023 года власти Киева также планировали приобрести такие модульные укрытия, для чего город собирался выделить около 300 млн. гривен. Однако какова судьба проекта, пока неизвестно.

Так или иначе, транспорт попадает под обломки

Как отмечают в КП "Киевпасстранс" в комментарии для "Телеграфа", потери доходов от остановки транспорта во время воздушных тревог компенсируются уменьшением расходов на перевозку пассажиров, таких как горючее, электроэнергия, шины и амортизация подвижного состава.

Правда, за период полномасштабного вторжения в городе Киев получили повреждения более 20 транспортных средств пассажирского транспорта.

Пока неизвестно, как изменятся показатели безопасности, если общественный транспорт продолжит движение во время воздушных тревог. Однако КП "Киевпасстранс" подчеркивает, что в своей деятельности руководствуется действующими нормативно-правовыми документами, в том числе решениями Совета обороны Киева.

В свою очередь глава КМВА Тимур Ткаченко в комментарии "Телеграфу" отметил, что пока рано говорить о точных алгоритмах работы общественного транспорта.

— Я выступаю за обдуманные решения. Должны видеть полную картину, понимать риски и последствия. Мы ждем предложений от профильных ведомств, ГСЧС, военных. Решение будет принимать Совет обороны Киева коллективно и после серьезного обсуждения, учитывая различные факторы. И не на основе чьего-то субъективного видения, а на основе профессиональной оценки, — подытожил он.