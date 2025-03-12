Украину после жары накроет дождями с грозами, названа дата похолодания (карта)

Синоптик показала карту ветров

Погода в Украине на этой неделе несколько изменится – придет циклон из Европы, который принесет грозы и дожди. Хотя температура снизится, люди все же будут "испытывать апрель".

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на Польшу движется циклон.

Поэтому в Украину придут атмосферные фронты с дождями. Они могут сопровождаться грозами.

Погода в Украине 13 марта

13 марта непогода может охватить западную часть страны, местами в центре и на севере. На Харьковщине возможны осадки ночью, в остальных областях будет сухо.

Следовательно, в четверг, 13 марта прогнозируют сильный ветер, идущий с южных направлений. Местами будут штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

"На крайнем востоке ветер будет сдержаннее, разве что умеренный", — отметила специалист.

По словам Диденко, температура воздуха "ежедневно ставит рекорды". Так, 13 числа в Украине в течение дня ожидается от +15 до +22 градусов тепла. Несмотря на прохладный ветер, на улице все же будет ощущаться апрель.

Карта ветров в Украине. Фото — Наталья Диденко

Погода в Киеве 13 марта

13 марта в Киеве прогнозируют ветреную погоду с периодическими штормовыми порывами южного ветра до 15-20 метров в секунду.

"Теплая погода будет продолжаться, днем завтра будет до +18 градусов. Дождь в столице в четверг более вероятен во второй половине дня или вечером", — сказала Наталья Диденко.

В Киеве температура воздуха заметно снизится с субботы, 15 марта. Специалист еще раз подчеркнула, что 13 марта возможны грозы.

Когда похолодание

Диденко также добавила, что 15 и 16 марта холодная воздушная масса зайдет в страну, отметка термометра существенно снизится. В южные и восточные регионы похолодание придет 16-17 марта.

Ранее "Телеграф" писал, что на этой неделе в Украине ожидается активный перенос воздушных масс с юго-запада Европы, что повлечет за собой изменения в погоде. Специалисты прогнозируют "желтый" уровень опасности из-за ветра.