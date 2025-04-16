Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал переименовать улицу Винниченко во Львове, отмечая неоднозначное историческое наследие деятеля

Для Львова, как города с богатой историей и культурным наследием, вопрос переименования приобретает особое значение. Это возможность переосмыслить прошлое и подчеркнуть ценность украинской государственности.

По словам Максима Козицкого, Львовщина стала первой областью в Украине, полностью очистившейся от памятников советской оккупационной армии. В рамках действия закона о декоммунизации во Львовской области переименовали более 250 улиц, а общины дали новые названия тысячам топонимов. В то же время улица Винниченко до сих пор сохраняет свое название, хотя, по убеждению главы ОВА, это имя имеет неоднозначную историю.

Максим Козицкий отмечает, что Владимир Винниченко:

был сторонником автономии Украины в составе России, а не полной независимости;

критиковал тех, кто поддерживал идею независимой Украины, в частности Николая Михновского, и имел разногласия с Симоном Петлюрой по вопросу самостоятельности;

был против создания отдельной украинской армии;

был убежденным сторонником коммунистических идей и основал в Вене украинскую коммунистическую группу за границей;

после оккупации Украины большевиками активно сотрудничал с московскими властями, находясь за пределами страны;

его литературная деятельность и призывы к украинизации, поддерживаемые московскими властями, не оправдывают вреда, который он нанес украинской государственности во время Первых Освободительных Соревнований.

Топонимы как часть информационной безопасности государства

По словам Максима Козицкого, топонимы это не просто названия улиц, а важные идеологические маркеры, на которых воспитываются наши дети. Он подчеркивает, что нельзя допустить, чтобы в публичном пространстве оставались названия, чествующие врагов украинской государственности и коллаборантов.

Поэтому глава Львовской ОВО призывает львовян присоединиться к обсуждению и предлагать новое название улицы, которая чествовала бы личность или событие, символизирующее украинскую государственность, свободу и высокие ценности для Украины и ее народа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно во Львове случайно "переименовали" одну из старейших площадей. Разгорелся скандал.