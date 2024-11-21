Село на Тернопольщине перессорилось из-за переименования улицы в честь Героя

В дело были вынуждены вмешаться депутаты

В селе Ивашковцы Тернопольской области разгорелся конфликт из-за предложения переименовать улицу Вишневецкого в честь Героя Ивана Ковальчука Местная община разделилась на два лагеря, каждый из которых имеет собственную принципиальную позицию.

Вопрос о переименовании улицы возник после обращения в Збаражский городской совет. Инициаторы предлагают почтить память местного Героя, погибшего прошлым летом на фронте. Об этом пишет местное издание "Тернополяны".

На заседании постоянной депутатской комиссии по законности собрались представители разных групп населения. Среди собравшихся были мать и сестра погибшего защитника.

Герой Иван Ковальчук

Часть жителей категорически выступает против переименования. Они подчеркивают, что в селе уже много погибших защитников, и создание мемориальной стелы является достаточным способом чествования памяти. Местные жители утверждают, что собранные в поддержку переименования подписи поддельные. И вообще, что матери это не вернет ребенка.

Семья Героя имеет противоположную позицию. Мать погибшего Ивана Ковальчука подчеркнула, что ее сыновья воевали на передовой, защищая страну. Она не понимает сопротивления общины и считает переименование данью уважения погибшему сыну.

Депутаты пытались разрешить конфликт и предложили провести дополнительные общественные обсуждения. Они призывали жителей к пониманию и общему диалогу. Однако решения пока нет.

Справка: Иван Ковальчук, 31-летний защитник из Тернопольщины, погиб во время танковых обстрелов вблизи населенного пункта Берестово Бахмутского района Донецкой области прошлым летом.

Ранее "Телеграф" писал также о другом скандале в Тернопольской области. Детей из спецшколы, в отношении которых совершали насилие, запугивают.