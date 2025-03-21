Над Черновцами мог пролететь пассажирский самолет? Что говорят радары

Такая ситуация происходит не в первый раз

Самолет над Украиной могли зафиксировать радары. На этот раз пассажирский борт якобы мог пролететь в Черновцах.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Зафиксировать авиацию могли 17 марта.

Рейс LOT5EP/B738 вылетел из Варшавы в 14:45 (по киевскому времени). Он якобы пересек закрытое воздушное пространство Украины и пролетел над Черновцами около 15:10 (по киевскому времени). Борт должен был приземлиться в аэропорту Кишинева.

Самолет LOT

Как выглядел полет воздушного судна, по данным Flightradar24:

Что известно об авиакомпании LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines (Polskie Linie Lotnicze LOT) – это национальная авиакомпания Польши. Основанная в 1929 году, это одна из старейших до сих пор работающих авиакомпаний мира. Главный хаб расположен в Варшаве в аэропорту имени Фредерика Шопена. Флот состоит преимущественно из самолетов Boeing и Embraer. Выполняет рейсы в более чем 100 направлений в Европе, Азии, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Название "LOT" на польском означает "полит". Полностью принадлежит польскому правительству через государственную казну.

Важно отметить, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, поэтому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее Телеграф писал, что в небе над Украиной зафиксировали движение пассажирского самолета.