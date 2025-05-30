Ванная среди кухни и туалет без дверей: в Одессе предлагают квартиру с интересной планировкой

Жилье в самом сердце города

Купить квартиру в центре Одессы можно с интересным планированием. Но жилье требует капитального ремонта.

Соответствующее видео было показано в одном из телеграм-каналов Одессы. Автор видео показал, как выглядит квартира.

Коридор очень велик в доме. Кухня семиместная с ванной, то есть готовишь еду и принимаешь ванную.

"У нас здесь кухня, здесь можно готовить экстравагантные блюда, здесь можно лежать, принимать ванну, застелить ее лепестками роз, поставить бутылочку вина, ну или несколько банок Львовского, и наблюдать, как готовит ваша любимая женщина вам ужин", — прокомментировал автор видео состояние кухни.

Также на видео показали одну из комнат. В нем также нет ремонта. Мебель и состояние в ужасающем виде.

"Имею вот такую вот комнату с плазмой (старый телевизор времен СССР), подарок такой, тоже сервант красивый", — иронически шутит автор.

Вторая комната полностью пуста. Автор видео говорит, что можно снести стены и сделать смарт квартиру.

Также он показал третью комнату. В ней расположен и туалет без дверей.

Бонусом к этой квартире, как отметил автор видео, — стиральная машинка, но не электрическая, а механическая.

Стоит отметить, что квартиры, которые нуждаются в капитальном ремонте, продаются по привлекательным ценам с расчетом на быструю продажу. Такой вариант может стать идеальным решением для покупателей, готовых вложить время и средства в создание жилья своей мечты. Любой ремонт можно кардинально переделать под собственные потребности и вкусы, а значительная экономия на первоначальной стоимости позволит инвестировать сохраненные средства именно в обновление. Особенно привлекательна возможность приобрести такие объекты в самом центре Одессы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве выросли цены на жилье на вторичном рынке. За полгода стоимость однокомнатных квартир поднялась на 8%.