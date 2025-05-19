Кто и за какие средства будут восстанавливать разрушенные РФ музеи Шухевича и Примаченко? Минкульт обратил внимание на интересную деталь

Оба музея разрушены до основания

От российской агрессии в Украине неоднократно страдали и объекты культурного наследия, в перечне которых музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича и музей Марии Примаченко. Однако в вопросе восстановления первого уже есть ясность и план начала работ, а вот со вторым объектом возникла интересная ситуация.

Об этом рассказало Министерство культуры и стратегической коммуникации Украины, отвечая на запрос "Телеграфа". Отмечается, что музей Шухевича был полностью разрушен после российского удара по Львову 1 января 2024 года, а музей Примаченко – 25 февраля 2022 года.

Что с восстановлением музея Шухевича

По данным Минкульта, музей находится на ул. Белогорща, 76 и является коммунальной собственностью Львовского областного совета. Поэтому власти города и области наработали общую концепцию, чтобы восстановить культурный памятник.

Музей Шухевича после атаки

Музей Шухевича после атаки

Музей Шухевича после атаки

Известно, что в созданную группу по работе над восстановлением музея входит и дочь главнокомандующего Украинской повстанческой армией Шухевича Мария Трилевская, а также архитекторы, военные и депутаты Львовского городского совета.

"После объявления победителя архитектурного конкурса по воспроизведению исторической достопримечательности, начато общественное обсуждение эскизного проекта по возобновлению разрушенного музея. На общинном обсуждении был предложен эскизный проект воспроизведения крышки на втором этаже и разрушенных деревянных лестниц, которые требуют строительства и консервации. Также рассматривается вопрос строительства укрытия на территории музея и создания безбарьерного музейного пространства", — говорится в сообщении.

Музей Шухевича до атаки

Музей Шухевича до атаки

Что с восстановлением музея Марии Примаченко

Как отметили в Минкульте, во-первых, этот музей не входит в государственную собственность и не принадлежит Музейному фонду Украины, согласно постановлению Кабмина. Во-вторых, Иванковский историко-краеведческий музей находится в Киевской области, пгт Иванков. По документам он создан при отделе культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского поселкового совета.

Музей Примаченко после атаки

Музей Примаченко после атаки

Музей Примаченко после атаки

Однако по закону финансирование работы музея и его восстановление зависит от формы собственности. Это может происходить путем получения денег из госбюджета или за счет благотворительных взносов. К тому же владельцы музея должны снабжать его исправными сооружениями или помещениями, отвечающими требованиям функционирования музеев.

Музей Примаченко до атаки

Музей Примаченко до атаки

В то же время в Минкульте не рассказали, известно ли им что-либо о восстановлении этого объекта культурного наследия Украины и какова его судьба после обстрела России. Напомним, что музей Примаченко был разрушен еще 25 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина хитро придумала, как сохранить культурные ценности во время войны.