"Голубое озеро" подальше от боевых действий: почему туристы называют его "украинскими Гавайями" (видео)

Секретное место с белым песком всего в 30 минутах от Винницы.

В живописной Винницкой области есть немало интересных мест для отдыха. Одно из них прозвали "Винницкими Гавайями" за белый песок и чистую воду. Это карьер в селе Могилевка, всего в 25 километрах от областного центра. За особый оттенок воды его также зовут "Голубым озером".

Одноимённое название имеет и глемпинг, расположенный на его берегу. Отметим, что у воды есть все необходимое для отдыха. Еще несколько лет назад этот пляж можно было скорее назвать "диким". Сейчас здесь можно поесть, хорошо отдохнуть и даже арендовать катамаран.

Вход на территорию пляжа с песком платный – 100 грн в будни и 150 грн в выходные. Остановиться рядом можно в палатках, в зоне отдыха в глэмпинге (кемпинг в палатках с удобствами на территории), в скором времени планируют открыть более классические домики. Аренда катамарана – от 400 грн, аренда бунгало – от 700 грн.

Цены зоны отдыха "Голубое озеро"

Ценят посетители не только комфортные условия для отдыха, но и возможность уединиться с природой. Правда, возможно, это только не в жаркие дни, ведь озеро привлекает внимание немалого количества туристов и ценителей водных видов транспорта.

Добраться до Могилевского карьера из Винницы можно машиной по Гниванскому шоссе, пригородными поездами в направлении Жмеринки и автобусами, которые отправляются от остановки "Электросеть".

Ранее "Телеграф" рассказывал, где во Львове можно отдохнуть у бассейна. Цены разные — от 120 грн до более чем в десять раз большей стоимости.