Сап-йога і пляж без трусів: що ховається за парканом на кар'єрі біля Львова (відео)

Нудистський пляж, сап-йога за 1100 грн, бар на березі та смертельна глибина. Чому Ясниський кар’єр щороку притягує львів’ян — попри заборони?

Серед улюблених зон відпочинку львів'ян є й заборонені до відвідування, що не заважає організовувати там "бізнес". Мова про Ясниський кар'єр, який по суті є трьома озерами. Вони утворились в 60-х роках, тут досі продовжують видобувати пісок, але туристів стає все більше з кожним роком. Цьогоріч вони ще й голяка.

Ясниський кар’єр розташований за 20 км від Львова поблизу села Ясниська. Глибина – до 18–20 метрів. І хоч купання не рекомендоване, сюди їдуть цілими компаніями: на пікнік, із сапами, на риболовлю. У водоймах водиться окунь, судак і щука тощо. Кар'єр настільки глибокий, що в негоду його порівнюють із морем.

Цього літа на кар’єрі з’явилася ще одна "родзинка" — нудистський пляж, обгороджений високим тентовим парканом. Туди не можна з дітьми, заборонено фотографувати, критикувати чужу зовнішність, порушувати особисті кордони тощо.

Офіційного погодження на створення такого пляжу немає. Ті, хто відпочивав на кар'єрі багато років також незадоволені. Кажуть, для нудистського пляжу відвели найкращу зону із пологим заходом у воду. Інші ж пляжі — з крутим обривом.

Ще одне нововведення цього року — гірка. Наразі її вартість невідома, однак нагадаємо — ця водойма не дозволена для купання.

На Ясниському кар'єрі цьогоріч відкрили прокат сапбордів та проводять заходи із ними на воді, наприклад йогу. Вартість такої атракції — 1100 грн за 3 години заходу. Сам сап окремо можна орендувати від 350 грн за годину. Також тут продають алькоголь, інші напої, снеки.

Вартість прокату сапборда на Ясниському кар'єрі

Чому Ясниський кар’єр вважається небезпечним

Дно нерівне, місцями з різкими перепадами глибини та підводними течіями. У більшості зон — відсутнє мілководдя, а вода не прогрівається. Це стає причиною кількох смертей щорічно — люди просто не випливають з глибини, та все ж попит на Ясниський кар’єр зростає.

Попри офіційну заборону, під'їзд до кар'єра гарною дорогою платний — близько 100 грн, за свідченнями відпочиваючих. Проїхати можна і через ліс, але там дорога гірша. На платній зоні також облаштований біотуалет.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де можна відпочити у басейні у Львові та поруч з ним. Такий тип відпочинку доступний і в столиці — в Києві є чимало басейнів.