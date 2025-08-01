Гучний вибух у Львові налякав мешканців і туристів: що це було насправді

Розповідаємо, чи є загроза

Вибух у Львові пролунав у пʼятницю, 1 серпня. Його почули на вулиці Кирила Стеценка.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали Львова. Там розповіли, що причиною вибуху стало колесо, яке лопнуло прямо на дорозі.

У повідомленні йдеться, що наразі у місті все спокійно і загрози немає. Водій поїхав ремонтувати машину.

Вибух у Львові

Вулиця Кирила Стеценка у Львові знаходиться в Шевченківському районі, в історичній частині міста неподалік від центру. Вулиця досить коротка і тиха, тому звук вибуху міг бути голосним, адже там переважно житлові будинки старої забудови та невеликі приватні садиби.

Чому чути вибух при трісканні шини

Коли лопається колесо, ми чуємо гучний вибух через миттєве вивільнення стисненого повітря, яке знаходилося всередині шини під високим тиском. У звичайному автомобільному колесі тиск становить приблизно 2-2.5 атмосфери, що значно перевищує атмосферний тиск навколо нас.

Коли цілісність шини порушується через прокол, порез або перегрів, стиснене повітря миттєво вириваються назовні через утворений отвір, створюючи різку зміну тиску в навколишньому середовищі. Ця раптова декомпресія породжує звукову хвилю, яку ми і сприймаємо як гучний хлопок або вибух.

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