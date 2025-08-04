Теракт или поджог? Во Львове загорелась известный отель с российским прошлым

Во Львове горит гостиница "Власта". Огонь охватил несколько верхних этажей. Сообщается, что в помещении находятся люди.

Огонь охватил часть этажей и продолжает распространяться. Густой черный дым виден издалека.

Продолжается спасательная операция. Часть постояльцев уже эвакуирована, некоторых забирает скорая, сообщают очевидцы.

Людей заметили на балконах восьмого этажа.

В начале 1990-х гостиница была переименована (прежнее название "Россия").

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