Хрущевкам приготовиться? Целый сквер деревьев вырубили на Львовщине, потому что те были "советскими"

На стоимость новых деревьев можно было бы купить более 100 дронов для ВСУ

Во Львовской области в городе Городок вырубили более 70 деревьев, чтобы на их месте высадить новые. На это из госбюджета потратит более 27 млн грн, однако украинцев возмущает не только это.

Ведь в сети распространяют фото, где указано, что деревья якобы вырубили, потому что они были советскими. Такая "декоммунизация" наделала большого шума в сети, хотя на самом деле власти вполне логично объяснили свои действия.

Как отметил "Моему городу" городской голова Городка Владимир Ременяк, сквер в центре Городка вырубили в рамках крупного международного проекта, реализуемого в сотрудничестве с польскими партнерами по программе Interreg NEXT Poland-Ukraine 2021-2027. Это категория "окружающая среда", и предполагает ревитализацию центральной площади со сквером.

" Часть деревьев была аварийной, ветхой, другая – здоровой, но мы высадим больше деревьев, чем забираем. Сейчас срублено 70, вместо этого появится более 120 декоративных низкорослых деревьев ", – говорит городской глава.

Однако даже такое объяснение не устраивает украинцев. Люди не понимают, зачем на четвертый год полномасштабного вторжения тратить более 27 млн на пересадку деревьев. Кто-то даже посчитал, что на эти деньги можно было бы купить 130 FPV-дроны для военных. Многие украинцы утверждают, что это больше похоже не на создание сквера, а на "распил денег".

Однако среди пользователей были и те, кто наоборот поддержал эту инициативу. Отметив, что хаотически посаженые деревья нужно было убрать и создать нормальный сквер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети завирусилось видео из автобуса-"аквариума" во Львове.