"Даже животные тревожатся": в Одессе собаки устроили "соревнования" с воздушной тревогой (видео)

Для многих украинцев собаки – это не только охранники или домашние любимцы, но и своеобразные "сигнализаторы опасности"

Воздушные тревоги в Украине становятся частью обыденной жизни, но даже животные реагируют на опасность быстрее людей. На днях несколько собак во время сирены в Одессе синхронно выли в такт извещению.

Ролик опубликовал местный Telegram-канал. По сообщениям, такую картину наблюдали на площади 10 апреля.

Глядя на этих четвероногих, можно заметить, насколько они чувствительны к войне и русским обстрелам. Собаки часто первыми реагируют на опасность, поднимая "тревогу". Животные не просто слушают команды хозяев – они чувствуют угрозу интуитивно, реагируя на звук сирен и опасные сигналы.

Комментаторы подчеркнули важность заботы о собаках. Одни подчеркнули, что эти животные – настоящие друзья и помощники, которых нужно кормить и оберегать. Другие отметили, что не все собаки безопасны, особенно беспризорны, поэтому важно заботиться об их стерилизации, вакцинации и поиске дома. "Нужно найти баланс, особенно с уличными животными, стерилизовать их и вакцинировать от бешенства, забирать в приют или находить им дом. В ЕС редко найдешь бездомное животное на улице — в Финляндии еще не видел ни одного", — добавил украинец.

Еще один комментатор коротко отреагировал: "Даже собаки тревожатся, а ты — нет".

Что пишут пользователи под видео

Обсуждение показало, что для многих украинцев собаки — это не только охранники или домашние любимцы, но и тонко чувствующие угрозу своеобразные "сигнализаторы опасности".

Ранее "Телеграф" сообщал, что молодые комики, известные в соцсетях как "Ребята из Юску" и "Чуваки из СТО", презентовали свежий скетч, быстро ставший вирусным. Они с юмором обыграли тему воздушных тревог в Украине, показав в шутливой форме "как работает кнопка тревоги" по всей стране.