Львов ожидает морозов без отопления. "Телеграф" узнал, готовился ли вообще город к зиме
Город готов к зиме технически, но не энергетически
Несмотря на задекларированную готовность Львова к отопительному сезону, мэр города Андрей Садовой призвал готовить альтернативные источники тепла. Насколько ситуация может быть неблагоприятна, изучал "Телеграф".
В конце сентября первый заместитель мэра Андрей Москаленко заявил — "Львов готов на 99% к зиме". К 5 октября должны были завершить последние ремонты и достичь отметки готовности в 100%. Но уже через несколько дней от предельной даты после масштабных обстрелов Садовой говорит: "ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление".
Что известно о подготовке к отопительному сезону во Львове
По запросу "Телеграфа" в городской совет Львова, чиновники отметили, что во Львове протестировано 1068 тепловых сетей, реконструировано 6,16 км, устранено 347 повреждений после тестирования. Правда, не в ведении "Львовтеплоэнерго" наличие резервного питания и о мобильных котельных отвечать отказались, ссылаясь на военное положение.
Москаленко же в заявлении был более открыт и сообщил, что в городе разработаны варианты, как предприятия будут работать при полном и частичном отсутствии газа и электроснабжения, котельные также имеют резервное питание и запасы горючего.
В разных районах у школ установили 18 твердотопливных котельных. И подготовили запас дров и паллеты для них
Систему отопления включить должны тогда, когда среднесуточная температура трое суток будет держаться на уровне +8 градусов. Заведения социальной сферы могут получить тепло раньше — по запросу отдельно.
Почему отопление не будет еще несколько недель
В октябре Львов получил всего 8 миллионов кубометров газа, тогда как для полноценного запуска отопления требуется не менее 18 миллионов. Сейчас тепло подали только в больницы, школы и детские сады. После тестирования системы, если газа не будет — социальная сфера будет в приоритете, а батареи в домах останутся холодными.
Около 350 тысяч львовян, проживающих в частных домах, пользуются индивидуальным или печным отоплением. Жителям многоэтажек придется ждать по меньшей мере несколько недель. В "Львовтеплоэнерго" уже сообщили, что альтернативное отопление следует искать в пунктах обогрева.
Что во Львове можно сделать отдельно, что было тепло
Предварительно речь идет о нескольких неделях задержки с началом отопительного сезона. Чтобы обеспечить себя альтернативными источниками, город предлагает использовать программу компенсации стоимости генераторов. Работает она для ОСМД.
Сейчас город готовится к возможным блекаутам, тестируя все системы одновременно. В частности, сутки могут проработать на отдельном питании светофоры на больших перекрестках.
Львов встретит первые морозы уже через несколько дней
В ближайшие недели в Украине и во Львове в частности температура воздуха будет существенно снижаться. Ночью ожидается –1 уже 20 октября. От заявления Садового по "три недели" пройдет всего 11 дней.
