Львів готується до виживання: місто тестує сценарій без води та світла (список адрес)

Через загрозу нових атак на інфраструктуру у Львові перевіряють, як забезпечити людей водою без електрики. Де шукати воду під час блекауту — в метаріалі

Через постійні атаки на інфраструктуру України частина областей може опинитися у дуже скрутних умовах. І хоч Львівська до цього переліку не належить, прийдешня зима не буде простою. В місті активно готуються до виживання — окрім перевірки функціонування систем без електрики, випробовують і один з радикальних сценаріїв — повну відсутність централізованого водопостачання.

Що потрібно знати

У Львові відпрацьовують сценарій повної відсутності централізованого водопостачання

Усі насосні станції та водозабори обладнані генераторами

У разі повного відключення електроенергії воду мешканцям підвозитимуть

Потрібно створити запас води вдома

В міськраді наголошують: основний сценарій дій в такому випадку — використання генераторів для подачі води принаймні до перших поверхів. Але в разі критичного варіанту повного відключення львів’яни матимуть доступ до води. У такому випадку воду підвозитимуть мешканцям. У місті вже визначено понад 60 локацій для роздачі води.

Як працюватиме система в разі повного блекауту

За словами директора ЛМКП "Львівводоканал" Дмитра Ваньковича, усі водозабори та насосні станції обладнані генераторами. Це дозволяє забезпечити подачу води до перших поверхів будинків навіть за повної відсутності електроенергії. На резервному живленні система може працювати до 30 днів, однак, якщо цього не вистачить, до роботи долучаться водовози та стаціонарні пункти.

Детальніше про ситуацію в енергосистемі за посиланням: Хорошого сценарію немає, є нейтральний, обмеження світла та тепла неминучі – експерт

Місто готує пункти роздачі води

"Львівводоканал" уже закупив понад 60 ємностей різного об’єму, які у разі потреби швидко розмістять на визначених локаціях. Крім того, підготовлено 18 пересувних водорозбірних установок, що дозволяють набирати воду з кількох кранів одночасно — коли у мережі є вода, але через брак електрики вона не доходить до квартир.

Перелік місць розташування водорозбірних установок у Львові на випадок відключень

Окрім цього, у Львові залишаються 12 водонапірних колонок, 30 природних джерел і 20 свердловин, з яких також можна буде набрати воду у разі надзвичайної ситуації.

Перелік місць розташування пристроїв для роздачі води у Львові на випадок відключень

Перелік місць розташування водовозів у Львові на випадок відключень

Мати запас води — так само важливо, як павербанк

У "Львівводоканалі" закликають мешканців не чекати надзвичайних подій, а завчасно створити запас питної води вдома. Запасіть приблизно 2,5–3 л питної та 2–4 л технічної води на добу на одну особу. Зберігайте її в ємностях з харчового пластику або в емальованому посуді, подалі від світла, рекомендує Держпродспоживслужба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові призначили дату початку опалювального сезону для населення — 1 листопада. Місто активно готувалось до початку опалення, але через удари по критичній інфраструктурі опинилось в ситуації нестачі газу.