Зимняя сказка во Львове растаяла: когда в город вернется настоящая зима

В ближайшее время во Львове задержится тепло

На днях на западе Украины выпал первый снег, во Львове была настоящая зимняя сказка. Однако, как и прогнозировали синоптики, такая погода не задержалась. Ртутные столбики поползли вверх, а снег сменился грязью.

"Телеграф" решил узнать, когда во Львов вернется зима с присущими ей атрибутами – снегом и морозом.

Сегодня во Львове дождит, а максимальная температура воздуха составляет +6 градусов.

Так выглядит Львов 25 ноября

По данным сайта meteo.ua, это не предел – в среду, 26 ноября, воздух прогреется до 9 градусов тепла, обещают синоптики.

По прогнозу, похожая погода продлится достаточно долго. Ночная температура впервые упадет ниже нуля аж 10 декабря, вместе в тем в светлое время суток все равно ожидаются "плюсы". Начиная с 16 числа синоптики обещают дождь со снегом и снег в течение нескольких дней.

Погода во Львове до 22 декабря 2025 года, скриншот

По данным сайта Meteofor, мокрый снег с дождем во Львове начнется уже 10 декабря и продлится 6 дней. В то же время в таблице даже в эти дни отсутствуют отрицательные температуры – в самые холодные ночи ртутные столбики остановятся на нулевой отметке.

Погода во Львове до 14 декабря 2025 года, скриншот

Стоит отметить, что долговременные прогнозы чаще всего претерпевают корректировки с течением времени.

Ранее мы сообщали, что уже 3 декабря снег может выпасть в Чернигове, Сумах, Черкассах, Полтаве. Небольшой снег следует ожидать на Закарпатье и Донбассе. В центральной и западной части страны — Киеве, Черкассах, Житомире и Ровно, также возможны осадки.