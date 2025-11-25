Укр

Зимняя сказка во Львове растаяла: когда в город вернется настоящая зима

Мария Назарова

Зимний Львов Новость обновлена 25 ноября 2025, 17:21
Зимний Львов. Фото Коллаж "Телеграфа"

В ближайшее время во Львове задержится тепло

На днях на западе Украины выпал первый снег, во Львове была настоящая зимняя сказка. Однако, как и прогнозировали синоптики, такая погода не задержалась. Ртутные столбики поползли вверх, а снег сменился грязью.

"Телеграф" решил узнать, когда во Львов вернется зима с присущими ей атрибутами – снегом и морозом.

Сегодня во Львове дождит, а максимальная температура воздуха составляет +6 градусов.

Львов 25 ноября 2025
Так выглядит Львов 25 ноября

По данным сайта meteo.ua, это не предел – в среду, 26 ноября, воздух прогреется до 9 градусов тепла, обещают синоптики.

По прогнозу, похожая погода продлится достаточно долго. Ночная температура впервые упадет ниже нуля аж 10 декабря, вместе в тем в светлое время суток все равно ожидаются "плюсы". Начиная с 16 числа синоптики обещают дождь со снегом и снег в течение нескольких дней.

Погода во Львове до 22 декабря 2025 года
Погода во Львове до 22 декабря 2025 года, скриншот

По данным сайта Meteofor, мокрый снег с дождем во Львове начнется уже 10 декабря и продлится 6 дней. В то же время в таблице даже в эти дни отсутствуют отрицательные температуры – в самые холодные ночи ртутные столбики остановятся на нулевой отметке.

Погода во Львове до 14 декабря 2025 года
Погода во Львове до 14 декабря 2025 года, скриншот

Стоит отметить, что долговременные прогнозы чаще всего претерпевают корректировки с течением времени.

Ранее мы сообщали, что уже 3 декабря снег может выпасть в Чернигове, Сумах, Черкассах, Полтаве. Небольшой снег следует ожидать на Закарпатье и Донбассе. В центральной и западной части страны — Киеве, Черкассах, Житомире и Ровно, также возможны осадки.

