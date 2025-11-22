Зимняя сказка на западе Украины не задержится: где уже выпало 20 см снега и будет ли еще (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Львов, Волынь, Тернополь и не только под снежным покровом — сколько он будет лежать
Западные области Украины засыпало снегом. В Волынской и Львовской области его выпало больше всего. Отметим, что из-за сложных погодных условий могут наблюдаться перебои в работе общественного транспорта.
Кое-где, в частности в Старом Самборе, фиксируют более 20 сантиметров снега.
Не отстают и Тернопольщина, Ровенщина, Закарпатье и Прикарпатье. Здесь также с утра 22 ноября снежит.
Согласно данным Укргидрометцентра, 22 ноября сильный дождь и мокрый снег ожидаются в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Погодные явления опасны – ожидается налипание мокрого снега, гололедица 1 уровня опасности. В Карпатах ситуация более сложная — сильный мокрый снег и II уровень опасности, оранжевый.
Согласно прогнозу, будет сыпать и 23 ноября.
Синоптики обещают 24 ноября ослабление и прекращение снега и дождя в большинстве областей. Однако следует ожидать, что зимняя сказка в ноябре не задержится — по прогнозу, температура днем будет выше нуля.
"Телеграф" рассказывал, что, несмотря на кратковременную "рекламу" зимы, в ближайшие недели морозов и снегопадов ждать не стоит. В большинстве своем большую часть территории страны накроет дождь местами со снегом.