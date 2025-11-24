Снегопады или аномальное тепло? Каким будет начало зимы в Украине

Украину снова засыплет снегом

С приближением зимы в западных областях Украины уже выпал снег, а также стало ощутимо холоднее. Такую же погоду следует ожидать на севере, востоке и в центре страны.

Согласно прогнозу погоды на сайте Ventusky, уже 3 декабря снег может выпасть в Чернигове (0,4 мм), Сумах (0,5 мм), Черкассах (0,2 мм), Полтаве (0,7 мм). Небольшой снег следует ожидать и на Закарпатье (0,4 мм) и Донбассе (0,2 мм). В центральной и западной части страны — Киеве, Черкассах, Житомире и Ровно, возможны осадки. В большинстве областей Украины температура будет колебаться от 0 до -3 градусов.

3 декабря в основном будет снежить на севере Украины, скриншот с сайта Ventusky

В Украине прогнозируют незначительные морозы 3 декабря, скриншот с сайта Ventusky

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях может снежить уже 1-2 декабря. А в Виннице, Ровно, Хмельницком и Кропивницком, а также на юге Украины следует ожидать дождей. В других областях в начале декабря осадков не предвидится.

В отдельных областях Украины ожидаются дожди, скриншот с сайта Ventusky

На западе Украины температура воздуха 1-2 декабря прогнозируется от 0 до +4 градусов, на севере от 0 до -2 градусов. В центре и востоке Украины следует ожидать +2-4 градуса. Теплее всего будет на юге страны — +5-7 градусов.

Начало декабря будет относительно теплым в Украине, скриншот с сайта Ventusky

