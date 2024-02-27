Блокада границы снова обернулась трагедией: в очереди скончался еще один украинский водитель

Это уже не первый подобный случай

В Словакии умер украинский водитель грузовика. Он стоял в очереди на пересечение границы.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин. Он пояснил, что перевозчики, стоящие в очередях с польской стороны, пытаются их объехать через Словакию и Венгрию.

"Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, стоявший на территории Словакии в очереди сегодня умер. Трудно сказать, напрямую ли это связано с очередями, забастовщиков рядом не было. Он стоял в 100 км от границы, сколько ему еще было ехать неизвестно", — подчеркнул Балин.

Он отметил, что следствие покажет, какова была причина смерти. Балин также подчеркнул, что у погибшего оставалась семья.

"Череда таких смертей продолжается. Я не понимаю, почему на это не реагируют компетентные органы Польши и почему не отменяют забастовку", — подчеркнул Балин.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 12 ноября 2023 года перед пунктом пропуска "Дорогуск — Ягодин" в Польше скончался украинский водитель фуры. Накануне 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ждать там пересечения границы.

23 ноября возле КПП "Корчева-Краковец" на украинско-польской границе скончался еще один водитель грузовика из Украины. В декабре 2023 года из-за забастовки польских перевозчиков на границе умер еще один украинский водитель, который вместе с множеством других стоял в очереди.