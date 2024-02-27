Блокада кордону знову обернулася трагедією: у черзі помер ще один український водій

Це вже не перший подібний випадок

У Словаччині помер український водій вантажівки. Він стояв у черзі на перетин кордону.

Про це ефірі "Ми-Україна" повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін. Він пояснив, що перевізники, які стоять в чергах з польської сторони, намагаються їх об'їхати через Словаччину та Угорщину.

"Ми отримали поки що неофіційну інформацію, що один з водіїв, 35 років, який стояв на території Словаччини в черзі сьогодні помер. Важко сказати, чи напряму це повʼязано з чергами, страйкарів поряд не було. Він стояв за 100 км від кордону, скільки йому ще було їхати невідомо", — підкреслив Балін.

Він зазначив, що слідство покаже, якою була причина смерті. Балін також підкреслив, що у загиблого залишалась родина.

"Череда таких смертей продовжується. Я не розумію, чому на це не реагують компетентні органи Польщі і чому не скасовують страйк", — наголосив Балін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 листопада 2023 року перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин" у Польщі помер український водій фури. Напередодні 54-річний чоловік приїхав на паркування та залишився чекати там перетину кордону.

23 листопада біля КПП "Корчова-Краковець" на українсько-польському кордоні помер ще один водій вантажівки з України. У грудні 2023 року через страйк польських перевізників на кордоні помер ще один український водій, який разом із безліччю інших стояв у черзі.