Во Львовской области покушались на криминального авторитета "Джоника": что о нем известно

"Джоник" зарегистрирован как ФОП и платит налоги

Во Львове 12 июня днем расстреляли авто, в котором ехал местный криминальный авторитет Джонни Балог. По национальности он грузин, но имеет украинское гражданство.

"Телеграф" попытался разыскать всю информацию, которая известна о криминальном авторитете по прозвищу "Джоник". Отметим, что данных о нем в открытом доступе немного, а фото и вовсе нет.

"Джоник" получил паспорт Украины и гражданство в 2022 году. В системе YouControl Джонни Балог зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель (ФОП). Основной его вид деятельности — сдача в аренду недвижимого имущества, а дополнительные — продажа мяса. Также в открытом доступе есть адрес его регистрации и номер телефона. Он зарегистрировался как плательщик налогов II группы со ставкой 20% 16 февраля 2022 года.

В добавок к этому Джонни Балог является соучредителем ОО "Развитие гражданского общества". Согласно данным порталов YouControl и Opendatabot, общественная организация зарегистрирована во Львове. Ею руководит Олег Павленко, который числится также и учредителем вместе с "Джоником". Чем именно занимается организация неизвестно.

Напомним, что покушение на "Джоника" произошло в поселке Сокольники Львовского района Львовской области. Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю BMW X6, в котором и ехал криминальный авторитет. Мужчина выжил, но его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция уже объявила план перехват и ищет нападавшего. Причины покушения сейчас неизвестны, вероятно, это может быть связано с криминальными делами Джонни Балога.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе пропал криминальный авторитет. Его выпустили из СИЗО под залог и больше на судебные заседания он не являлся.