Над Украиной поднялась "Оленья луна": в сети делятся яркими фото

В следующий раз подобное зрелище можно будет увидеть лишь 19 августа

В воскресенье, 21 июля, полная Луна украсит ночное небо. Но даже вечером субботы жители многих украинских городов могли насладиться очень ярким зрелищем.

Красочные фото были обнародованы пользователями сети и локальными telegram-каналами. Впрочем, в большинстве случаев, увидеть ее можно и подойдя к окну.

На снимках видно, что спутник нашей планеты приобрел сильный оранжевый оттенок. Подобный эффект связан с рассеиванием солнечного света, который проходит через атмосферу Земли.

Снимками того, как выглядит Луна в Днепре поделился местный житель Владимир Колесниченко.

В Одессе же луна очень эффектно смотрелась над морем.

Как известно, полнолуние 21 июля называют Оленьей луной, а свое название она получила из-за того, что в этот период самцы оленей начинают отращивать новые рога. Однако в других культурах можно встретить свои названия — Луна голодных духов в Китае, Луна спелой кукурузы среди некоторых индейских племен, Волчья луна среди жителей южного полушария и т.д.

Технически Луна достигнет полной фазы 21 июля в 13:17 (по Киеву), однако для невооруженного глаза это не будет играть роли, так как она будет казаться полной за день и на следующий день после этой даты.

Следующее полнолуние можно будет увидеть 19 августа.

Как сообщалось ранее, подобный эффект можно было наблюдать в июне. Тогда красноватая Луна получила название "клубничной".