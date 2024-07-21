Над Україною піднявся "Оленячий місяць": у мережі діляться яскравими фото

Наступного разу таке видовище можна буде побачити лише 19 серпня

У неділю, 21 липня, повний Місяць прикрасить нічне небо. Але навіть увечері суботи мешканці багатьох українських міст могли насолодитись дуже яскравим видовищем.

Яскраві фото були оприлюднені користувачами мережі та локальними телеграм-каналами. Втім, зазвичай, побачити її можна і підійшовши до вікна.

На знімках видно, що супутник нашої планети набув сильного помаранчевого відтінку. Подібний ефект пов’язаний із розсіюванням сонячного світла, яке проходить через атмосферу Землі.

Знімками того, як виглядає Місяць у Дніпрі, поділився місцевий житель Володимир Колесніченко.

В Одесі ж місяць дуже ефектно виглядав над морем.

Як відомо, повний місяць 21 липня називають Оленячим місяцем, а свою назву він отримав через те, що в цей період самці оленів починають відрощувати нові роги. Проте в інших культурах можна зустріти свої назви — Місяць голодних духів у Китаї, Місяць стиглої кукурудзи серед деяких індіанських племен, Вовчий місяць серед мешканців південної півкулі тощо.

Технічно Місяць досягне повної фази 21 липня о 13:17 (по Києву), проте для неозброєного ока це не відіграватиме ролі, оскільки він здаватиметься повним за день і наступного дня після цієї дати.

Наступний повний місяць можна буде побачити 19 серпня.

Як повідомлялося раніше, подібний ефект можна було спостерігати у червні. Тоді червоний Місяць отримав назву "полуничний".