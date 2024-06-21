Над Киевом поднялась "Клубничная луна": репортаж, как она выглядит

"Клубничная луна" – первое полнолуние летом, имеющее красный цвет, за что и получило такое название

Над Киевом 21 июня можно было увидеть восход так называемой "Клубничной луны". Это природное явление, которое обычно происходит летом: его пик пришелся в этом году на 21-22 июня. Название явления стало наиболее популярным именно на Западе. При этом такая луна означает, что небесное тело находится близко от Марса и полностью напротив Солнца, а еще сигнализирует, что скоро состоится "парад планет".

Фоторепортаж того, как выглядела "Клубничная луна" над украинской столицей, сделал фотограф Ян Доброносов специально для "Телеграфа". На полный пик явление выйдет около четырех утра 22 июня, а затем пойдет на убыль.

Напомним, что до этого "Телеграф" писал, что нельзя делать в день летнего солнцестояния, чтобы не навлечь беду.

Ранее "Телеграф" писал, когда украинцы будут отмечать Троицу в 2024 году. Также рассказали о запретах и традициях, которые придерживаются в этот праздник. Стоит добавить, что праздник всегда был богатым пирами и зелеными декорациями. Поэтому мы писали, какие блюда должны быть на столе Троицы 23 июня.